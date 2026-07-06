النمسا تشغّل حاسوباً عملاقاً من أسرع 100 نظام حوسبة في العالم

أعلنت النمسا تشغيل حاسوب عملاق عالي الأداء، يستطيع إجراء 45 ألف تريليون عملية حسابية معقدة في الثانية الواحدة، لتوفير الخدمات للباحثين والجامعات والمؤسسات العامة والشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحوث كثيفة البيانات.

وأكد رئيس جامعة إنسبروك المعين والمسؤول عن شؤون البحث العلمي، غريغور فايهس، خلال افتتاح أحدث موقع للحاسوب المتعدد المواقع «MUSICA»، في مدينة إنسبروك عاصمة ولاية «تيرول»، إلى جانب موقعَي الجهاز في مدينة لينز، عاصمة ولاية النمسا العليا، والعاصمة النمساوية فيينا، أن الحاسوب العملاق يوفر الأداء اللازم لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى دولي، وعزا أسباب تعدد مواقع الجهاز في ثلاث مدن إلى زيادة الموثوقية والمرونة في التشغيل، وضمان استمرار عمليات الحوسبة في حالة وجود قيود محتملة في أحد المواقع.

ويُصنّف حاسوب MUSICA ضمن أسرع 100 حاسوب فائق في تصنيف «Top500» العالمي، ويتفوق على أقوى الحواسيب الفائقة النمساوية بأكثر من ثمانية أضعاف، ويضم أكثر من 1000 وحدة معالجة رسومية فائقة القوة من طراز NVIDIA) H100)، ما يوفر القدرة اللازمة لتدريب نماذج التعلم الآلي الحديثة والشبكات العصبية الضخمة، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة كميات هائلة من البيانات، وإجراء عمليات محاكاة متطورة كثيفة البيانات في مجالات، مثل الفيزياء والهندسة والكيمياء وعلوم الحياة والبحوث البيئية.

• الحاسوب العملاق يستطيع إجراء 45 ألف تريليون عملية حسابية معقدة في الثانية الواحدة.