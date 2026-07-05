لوي فويتون تطلق دراجة فاخرة بسعر 183.6 ألف درهم

أطلقت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة لوي فويتون دراجة هوائية بإصدار محدود، بالتعاون مع الشركة الإيطالية المتخصصة في صناعة الدراجات بيناريلو، في خطوة تجمع بين عالمي الموضة الراقية والهندسة الرياضية المتقدمة، ويبلغ سعرها نحو 183,625 درهماً (50 ألف دولار أميركي).

وتعتمد الدراجة الجديدة على منصة دوغما F، إحدى أبرز المنصات المستخدمة في سباقات الدراجات الاحترافية حول العالم. وحرصت لوي فويتون على إضفاء بصمتها الفاخرة المعهودة من خلال دمج تقنيات الأداء العالي مع تصميم يعكس هوية الدار الفرنسية العريقة.

وتزدان الدراجة بنقشة مونوغرام الشهيرة الخاصة بالعلامة التجارية، إلى جانب تفاصيل من الجلد الفاخر ومكونات شُطِّبت يدوياً بعناية فائقة، ما يمنحها طابع قطعة فنية نادرة، وليس مجرد وسيلة رياضية.

ويستهدف هذا الإصدار المحدود هواة اقتناء القطع النادرة وعشاق الدراجات الفاخرة، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً لدى كبرى العلامات التجارية العالمية نحو المزج بين الفخامة والابتكار التقني والأداء الرياضي.