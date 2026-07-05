تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعقدان قرانهما في «زفاف ملكي»

عقدت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت قرانها رسمياً على نجم الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، وفق ما ذكرت متحدثة باسم المغنية أول من أمس، مع توافد العديد من المشاهير إلى مدينة نيويورك لحضور حفل زفافهما في قاعة ماديسون سكوير غاردن.

وسادت حالة من الإثارة بشأن ما وصف بـ«الزفاف الملكي» الأميركي الذي يتزامن مع احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في الرابع من يوليو، وسط موجة حر قياسية وحظر شبه كامل للتغطيات الإعلامية وإجراءات أمنية مشددة تشبه ما يُعتمد عادة في تأمين زيارات رؤساء الدول.

لكن تري باين، مسؤولة الدعاية لدى سويفت منذ فترة طويلة، كسرت الصمت في وقت متأخر الجمعة، حيث كشفت تفاصيل عن حفل زفاف فاخر وحميم من دون أن تحدد بشكل دقيق متى تزوج النجمان.

وقالت باين في بيان إن «تايلور وترافيس لم يستعينا بإشبينة وإشبين»، مضيفة أن «عقد القران جمع العائلتين وأداره الصديق آدم ساندلر» مع وجود شقيقها أوستن سويفت وشقيق العريس جيسون كيلسي كشاهدين.

وذكرت باين أن أزياء العروسين في حفل الزفاف كانت من تصميم دار كريستيان ديور، وأحذيتهما من تصميم كريستيان لوبوتان، مضيفة أن سويفت ارتدت مجوهرات من كارتييه.

وبالتزامن مع إرسال البيان إلى وسائل الإعلام، ظهرت على لوحات الإعلانات في ماديسون سكوير غاردن عبارة «تي وتي تزوجا للتو»، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسمي تايلور وترافيس.

حشد من النجوم

وبدأت المراسم الخميس بحفل عشاء دُعي إليه نحو 100 شخص فقط، بحسب وسائل الإعلام المعنية بشؤون المشاهير، والتي وصل الأمر ببعضها إلى وصف الحفل المرتقب بـ«زفاف القرن».

وأقامت الشرطة في نيويورك سياجاً أمنياً في محيط الموقع، بينما نُصبت خيمة بيضاء كبيرة عند المدخل المخصص لكبار الشخصيات لحجب الرؤية، بينما شوهد العمال وهم يرفعون ستائر عملاقة على نوافذ القاعة للغرض ذاته.

وتجمع مئات المعجبين في مكان قريب من القاعة الشهيرة في مدينة نيويورك.

وقالت أليسا هاينن (24 عاماً) وهي من مانهاتن في نيويورك إن سويفت «هي أعظم ما في أميركا.. هي ملكتنا، هي كل شيء بالنسبة لنا». وأضافت أن هذا الزفاف «هو من وجهة نظرنا أشبه بزفاف ملكي».

ويأتي الزفاف الذي سيكون من أبرز المواعيد للمشاهير هذه السنة، بعد أقل من عام على إعلان كيلسي وسويفت، وكلاهما في السادسة والثلاثين، خطبتهما في أغسطس 2025.

ولم يكشف الثنائي الثري برنامج حفل الزفاف، بينما أفادت تقارير بأن المدعوين وقّعوا تعهدات بعدم إفشاء التفاصيل، لكن المؤشرات تدل على أن الاحتفالات تتسم بالبذخ.

وشارك في فعاليات الجمعة ما يصل إلى ألف ضيف، منهم عارضات أزياء ومغنيات وممثلات تجمعهن صداقة بسويفت، وزملاء كيلسي من فريق كنساس سيتي تشيفز.

وكانت تقارير أفادت بأن الضيوف سيمنعون من حمل هواتفهم النقالة خلال المراسم.

وتقاطر المعجبون بسويفت، والذين يُعرفون بـ«سويفتيز»، إلى أماكن في نيويورك ذكرتها في أعمالها، منها مقهى «باص ستوب» في منطقة وست فيلدج الذي سبق أن زارته، وشارع كورنيليا الذي تحمل إحدى أغنياتها اسمه.

هبات بـ26 مليون دولار

وذكرت تقارير صحافية أن سويفت وكيلسي عقدا قرانهما رسمياً في مراسم صغيرة بحضور «مجموعة صغيرة» من أحبائهما، قبل الاحتفال في ماديسون سكوير غاردن. وتردد أن ذلك جرى في مدينة ناشفيل التي انتقلت إليها عائلة سويفت لمساعدتها في إطلاق مسيرتها المهنية حين كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

والخميس شاهد صحافيون شاحنات تحمل أطعمة مختلفة تصل إلى القاعة الشهيرة في مدينة نيويورك، بينما أغلقت الشرطة بعض الطرق المحيطة بالمكان.

وقد حطّت طائرة سويفت الخاصة بالقرب من نيويورك الثلاثاء، فيما شوهد كيلسي وهو يزاول رياضة العدو في مانهاتن.

ولم يُكشف عن كلفة الحدث غير أن الناطقة باسم المغنية أعلنت أن الثنائي قدّم هذا الأسبوع هبات بلغت قيمتها 26 مليون دولار لمنظمات غير حكومية، أبرزها جمعيات خيرية غذائية في نيويورك وكنساس سيتي حيث يلعب كيلسي.

وسويفت نجمة عالمية في موسيقى البوب تباع ألبوماتها بالملايين، في حين أن كيلسي فاز بثلاث بطولات لكرة القدم الأميركية مع كنساس سيتي تشيفز، آخرها في العام 2023.

وهو أيضاً أحد مقدمي بودكاست «نيو هايتس» الشهير مع شقيقه جيسون.

• أزياء العروسين من تصميم كريستيان ديور، وأحذيتهما من كريستيان لوبوتان، ومجوهرات سويفت من كارتييه.

• شرطة نيويورك أقامت سياجاً أمنياً في محيط الموقع، وشوهد العمال يرفعون ستائر عملاقة على نوافذ القاعة.