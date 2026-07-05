رياضة مائية في أفق دبي

يتجه الزوار والمقيمون في دبي هذه الأيام للشواطئ هرباً من حرارة الطقس، حيث يسبحون أو يفترشون الشواطئ بعد الغروب، أو يمارسون رياضة التزلج على الماء في شاطئ جميرا، كما يبدو في الصورة.

وتُعدّ رياضة التزلج على الماء في شاطئ جميرا من أكثر الأنشطة المائية شعبية، بفضل المياه الهادئة، والإطلالات المميزة على أفق دبي. وهي تجربة تناسب المبتدئين والمحترفين، وتتوافر في المنطقة مراكز عدة تقدم المعدات وجلسات التدريب، بإشراف مدربين مختصين، ما يجعلها خياراً ممتعاً لعشاق المغامرات والرياضات البحرية في الجو الحارّ.