اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش في كوستاريكا

أعلن علماء كوستاريكيون اكتشافاً محتملاً لنوع جديد من أسماك القرش الشبح في مياه المحيط الهادئ، قرب كابو بلانكو وجزيرة كانيو.

وقال أرتورو أنغولو سيباخا، أستاذ علم الأحياء في جامعة كوستاريكا، إن العيّنة المكتشفة تتميّز بـ«خطم أقصر، ولون أكثر قتامة، وشوكة أطول بكثير على زعنفتها الظهرية»، مقارنة بالأنواع المعروفة.

وأضاف أن هذا الاكتشاف يمثّل النوع الوحيد المعروف حتى الآن من هذه الأسماك على سواحل أميركا الوسطى، مشيراً إلى أن التحليلات الجينية أظهرت أن النوع الجديد لا تربطه أيّ صلة تكاثرية بأنواع أسماك القرش الشبح الأخرى المعروفة.

مع ذلك، أوضح أن عينات جُمعت سابقاً قرب سواحل بيرو وتشيلي تشبه إلى حد كبير العينة المكتشفة في كوستاريكا، لذلك، يواصل العلماء مقارنة العينات قبل تأكيد النتائج النهائية.

واكتُشفت ثلاثة أنواع أخرى من أسماك القرش الشبح في المياه قبالة جنوب إفريقيا وتايوان وأستراليا واليابان، وكذلك في المحيط الأطلسي بين غرينلاند والبرازيل.

وتنتمي أسماك القرش الشبح إلى مجموعة من الأسماك الغضروفية تُعرف باسم رينوكيميرا، وهي قريبة من أسماك القرش، لكنها انفصلت عنها وراثياً قبل نحو 400 مليون عام.

ورجّح سيباخا أن يكون النوع الجديد أوسع انتشاراً على طول سواحل المحيط الهادئ في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.