كلب يشارك في مسابقة للفوز ببيتزا مجانية

شارك كلب رعيٍّ إنجليزي يدعى روفو، في مسابقة للفوز ببيتزا مجانية في مسابقة شبيه جييرمو أوتشوا التي أُقيمت في مكسيكو سيتي على هامش كأس العالم لكرة القدم. ونظم مطعم كانسينو للبيتزا المسابقة ⁠تكريماً لحارس المرمى المكسيكي المخضرم، بعد أن شارك بديلاً في فوز منتخب بلاده 3-صفر على التشيك في مشاركته السادسة في كأس العالم. وتجمع المشجعون، الجمعة، وقد صففوا شعرهم على طريقة أوتشوا مرتدين عصابة الرأس التي يشتهر بها أملاً في ‌الحصول على جائزة تتمثل في بيتزا مجانية لمدة ‌عام واحد لأكثرهم تشبهاً بأوتشوا. وقال فيليبي فوينتيس، ‌مدير المطعم: «أقمنا ‌هذه المسابقة وأوتشوا نصب عيوننا، لأنه مصدر إلهام لنا جميعاً».

وأقر خوان، ⁠الفائز بالجائزة، بأن المنافسة كانت محتدمة. وقال «أشعر أن هناك كثيرين في المكسيك يشبهون ميمو أوتشوا قليلاً، لذا ⁠من الرائع أننا التقينا جميعاً هنا». وأوضحت جابي، مالكة روفو، سبب شهرة كلبها قائلة «ظهر في التلفزيون في ‌كأس العالم الماضية، وكان رائعاً للغاية، لذا قمت بتزيينه على هيئة ميمو».