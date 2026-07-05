الصين تفتتح أول مدرسة تُهيئ «الطلاب الروبوتات» لسوق العمل

شهدت الصين، هذا الأسبوع، افتتاح أول مدرسة لـ«الطلاب الروبوتات» في مدينة هانغتشو، في خطوة تهدف إلى إعداد الروبوتات للعمل في بيئات واقعية، من خلال منظومة متكاملة تشمل التقييم والتدريب والاعتماد المهني، وتنتهي بالحصول على شهادة للمهارات التخصصية تؤهلها للالتحاق بسوق العمل، بما يسهم في تسريع انتقال هذه التكنولوجيات من المختبرات إلى القطاعات الصناعية والخدمية.

وجاء إنشاء المدرسة لمعالجة إحدى أبرز العقبات التي تواجه تطوير صناعة الروبوتات والمتمثلة في تطبيقاتها على أرض الواقع، فعلى الرغم من امتلاك كثير من الروبوتات الموجودة حالياً في السوق قدرات حركية متقدمة، مثل المشي والجري والقفز، فإن معظمها لايزال يفتقر إلى القدرة على إدراك البيئة المحيطة، والتكيف مع المتغيرات، واتخاذ القرارات بصورة مستقلة.