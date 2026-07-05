«عالم مدهش».. ترفيه عائلي بين أكثر من 103 ألعاب و25 عرضاً

يعود عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، ليمنح الزوار من مختلف الفئات العمرية تجارب ممتعة ولحظات لا تُنسى.

وبعد النجاح اللافت الذي حققته نسخة عام 2025، تعود الفعالية في نسختها الـ27 هذا العام بحلة أكبر وتجارب ترفيهية أكثر تنوعاً، وتستمر حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي «قاعة الشيخ سعيد 1 و2 و3»، مع توفير الدخول المجاني يومياً، بما يمنح العائلات فرصة الاستمتاع بإحدى أبرز الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة.

وتماشياً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، يقدم عالم مدهش باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة لتعزيز الروابط العائلية، ومنح الآباء والأبناء فرصة للعب والإبداع وصناعة ذكريات سعيدة ومليئة بالمرح في مكان واحد.

ومع إتاحة الدخول المجاني للجميع، يمكن للزوار الاستمتاع بعالم مدهش، مع الدفع فقط على بعض الألعاب والأنشطة داخل الوجهة الداخلية المكيفة. كما يوفر الحدث مواقف مجانية لجميع الزوار لمدة ست ساعات عند توثيق زيارتهم في عالم مدهش.

ويضم عالم مدهش هذا العام أكثر من 103 ألعاب، إلى جانب أنشطة ترفيهية تتوزع ضمن تسع مناطق مختلفة، وكذلك أكثر من 25 عرضاً ترفيهياً مباشراً، أسبوعياً، وورشة عمل تستمر طوال الموسم.

يشهد «عالم مدهش» إطلاق تعاون فريد من نوعه في عالم الرسوم المتحركة، يجمع بين الشخصية العالمية الشهيرة «بيبي شارك»، والشخصيتين المحبوبتين في دبي «مدهش» و«دانة»، حيث إنه ومن خلال أسلوب سرد قصصي مشوق، يسلط هذا التعاون الضوء على أبرز معالم دبي الشهيرة، مثل «السيف»، و«برواز دبي»، و«نخلة جميرا»، ومنصة «سكاي فيوز»، و«برج خليفة»، و«نافورة دبي»، ما يعزز مكانة المدينة باعتبارها وجهة مثالية للعائلات، عبر رحلة استكشافية تخوضها شخصية «بيبي شارك» للمرة الأولى في دبي بصحبة «مدهش» و«دانة».

وتضم قائمة فعاليات هذا العام مجموعة جديدة من المناطق المجانية والمدفوعة، التي تلبي اهتمامات الزوار على اختلاف أعمارهم. وتشمل المناطق المدفوعة «مسرح الأهلي»، والسينما المتكاملة، في حين تضم ​​المناطق المجانية «كوكب الترفيه»، وعروض الجهات الحكومية، وفقرة الغناء التفاعلي مع مدهش ودانة، ومنصة «تلفزيون دبي»، لتضمن تجارب ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة.

كما يقدم عالم مدهش خلال الموسم مجموعة متميزة من العروض الحية، تشمل خطوط كوكب مدهش الجوية، ومختبر مدهش للروبوتات، ومستكشفي عالم مدهش البحري، وعالم مدهش الجوراسي، وبيبي شارك، وبين خطين، وأكاديمية العلوم، والصندوق العجيب، والبروفيسور أبراكادابرا. ويأخذ كل عرض الجمهور في رحلة فريدة من نوعها من خلال عروض تفاعلية وسرد قصصي ممتع وشخصيات آسرة، صُممت لإطلاق الخيال وإسعاد الزوار من جميع الأعمار في أجواء مليئة بالمرح والتشويق.