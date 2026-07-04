شاب إندونيسي وجيرانه يوقفون 4 لصوص ويحولونهم إلى "شخصيات كرتونية"

نصب شاب إندونيسي بالتعاون مع جيرانه فخاً للصوص استهدفوا منزله بصورة متكررة، ليقبض عليهم متلبسين أثناء محاولة اقتحامه.

وقرر الشاب أن يعاقب اللصوص بطريقة غريبة حيث قام بلفهم بالشريط اللاصق ووضع آذان على رؤوسهم تحاكي "الشخصيات الكرتونية".

وسجّل صاحب المنزل المشهد بكاميرا هاتفه، وعندما انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي حقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي، فيما لم تصدر أي جهة رسمية إندونيسية حتى الآن أي تصريح حول مصير المشتبه بهم أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.