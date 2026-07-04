«التيمبيه».. إندونيسيا تحمي طبقها التقليدي

يواصل العاملون في الورش المنزلية بمدينة باندا الإندونيسية إعداد «التيمبيه»، أحد أشهر الأطعمة التقليدية في البلاد، وسط اهتمام حكومي بدعم هذه الصناعة التي تُعد جزءاً من المطبخ الإندونيسي اليومي، ومصدراً مهماً للبروتين النباتي.

ويُصنع «التيمبيه» من فول الصويا المخمر وفق طريقة تقليدية متوارثة، ويتميز بقوامه المتماسك ونكهته الخاصة، ويُستخدم في إعداد أطباق متنوعة، سواء كان مقلياً أو مشوياً أو مطهواً مع الخضراوات والتوابل المحلية.

وتحرص الحكومة الإندونيسية على دعم منتجي «التيمبيه» و«التوفو» من خلال برامج تشمل دعم أسعار فول الصويا، بهدف مساعدة الورش الصغيرة والمتوسطة على مواصلة الإنتاج، والحفاظ على استقرار أسعار هذا الغذاء الشعبي الذي يحظى بإقبال واسع بين مختلف شرائح المجتمع. ولا يقتصر حضور «التيمبيه» على المائدة الإندونيسية فحسب، بل اكتسب شهرة متزايدة في السنوات الأخيرة حول العالم، بفضل قيمته الغذائية العالية، واعتباره خياراً نباتياً غنياً بالبروتين، ما جعله يحضر في قوائم العديد من المطاعم والمتاجر المتخصصة بالأغذية الصحية.

وتعكس صناعة «التيمبيه» أهمية الصناعات الغذائية المنزلية في إندونيسيا، إذ توفر فرص عمل لآلاف الأسر، وتسهم في الحفاظ على أحد أبرز عناصر التراث الغذائي للبلاد، الذي يجمع بين البساطة والقيمة الغذائية والهوية الثقافية.