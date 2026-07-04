حفلات أفلام هاري بوتر تعود إلى أبوظبي

تعود سلسلة حفلات أفلام هاري بوتر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، من خلال تقديم هاري بوتر وسجين أزكابان في حفل موسيقي يوم 5 فبراير 2027، وهاري بوتر وكأس النار في حفل موسيقي 6 فبراير 2027، وذلك ضمن سلسلة حفلات أفلام هاري بوتر الرسمية.

وسيستعيد الجمهور سحر الفيلمين على شاشة عملاقة بطول 40 قدماً عالية الدقة، بينما تؤدي أوركسترا سيمفونية حية الموسيقى التصويرية كاملةً وبالتزامن مع أحداث الفيلم. ويُقدَّم هذا الحدث لأول مرة في الإمارات كتجربة موسيقية مزدوجة تمتد على مدار ليلتين، ليُشكل عودة مرتقبة لسلسلة حفلات أفلام هاري بوتر إلى أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته في عام 2025.