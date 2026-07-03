مبيعات مليارية.. ترامب يحول اسمه إلى إمبراطورية تجارية للمنتجات غير التقليدية

نُشرت مؤخراً وثائق تقارب الألف صفحة تُفصّل المعلومات المالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتكشف عن حجم أرباحه واستثماراته خلال عامه الأول بعد العودة إلى البيت الأبيض. وإلى جانب أكثر من مليار دولار (750 مليون جنيه إسترليني) جناها من العملات المشفرة، ووفقاً لموقع "بي بي سي" تم استخلاص أبرز ست نقاط مثيرة للاهتمام وسط بحر الأرقام.

1.تقرير مطول للغاية

يقع تقرير الإفصاح المالي السنوي لترامب لعام 2025، الصادر عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، في 927 صفحة. قد يكون هذا الرقم أقل من صفحات رواية "الحرب والسلام" لتولستوي، ولكنه يفوق بكثير تقرير نائبه "جيه دي فانس" الذي اقتصر على 17 صفحة فقط. ومع ذلك، يتجاوز كلا التقريرين إفصاح جو بايدن لعام 2024 (عامه الأخير في منصبه)، والذي تألف من 11 صفحة فقط

2. السلع التجارية تدر أرباحاً طائلة

من المربح جداً أن تضع اسمك على المنتجات، خاصة إذا كان اسمك "دونالد جيه ترامب". جنى الرئيس الأميركي ملايين الدولارات من إضافة توقيعه المميز إلى مجموعة واسعة من السلع التجارية، بما في ذلك كتابه المصور "أنقذوا أميريكا" (Save America)، الذي حقق 1.8 مليون دولار (1.38 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي.

وحققت نسخ الإنجيل التي تحمل ختم ترامب 208 آلاف دولار، في حين جلبت أحذيته الرياضية وعطوره - بما في ذلك عطر (Victory 47) النسائي الذي يُباع بـ 249 دولاراً للزجاجة - حوالي 67 ألف دولار. كما أضاف موسيقيو حركة "ماجا" نحو 36 ألف دولار إلى خزائن ترامب العام الماضي عبر شراء غيتار "النسر الأميركي" ذي الإصدار المحدود.

3. ملايين ميلانيا

حققت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، 10.7 مليون دولار من فيلمها الوثائقي الذي يحمل اسمها، والذي أنتجته شركة "أمازون". وقد أُدرج اسمها كمنتجة للفيلم، فضلاً عن كونها الشخصية المحورية فيه. وأنفت "أمازون" 40 مليون دولار لإنتاج الفيلم الذي تتبعها خلال الفترة التي سبقت تنصيب ترامب الثاني. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 7 ملايين دولار في شباك التذاكر وفقاً لأرقام عام 2025.

كما حصدت ميلانيا ترامب 6 ملايين دولار من بيع رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) - وهي نوع من الأصول المشفرة - و520 ألف دولار من مبيعات كتابها الذي يحمل عنوان "ميلانيا" أيضاً.

4. تداول الأسهم

إلى جانب تحقيقه أكثر من مليار دولار من المعاملات التجارية في العملات المشفرة، أظهر الإفصاح المالي لترامب إجراء 21,285 عملية تداول أسهم مذهلة خلال عام 2025 شملت عدداً كبيراً من الشركات.

ومن بين هذه الشركات عملاقة التكنولوجيا "إنفيديا"، التي تُعتبر رقائقها أساسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وطالما كانت "إنفيديا" – التي أصبحت في أكتوبر الماضي أول شركة مساهمة عامة تصل قيمتها إلى 5 تريليونات دولار – في قلب الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة والأمن القومي. في الصيف الماضي، اتفقت "إنفيديا" مع البيت الأبيض على استثمار مليارات الدولارات لتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار أسهمها.

وفي شهر أغسطس، أعلنت إدارة ترامب أن "إنفيديا" وافقت على دفع 15% من الإيرادات الناتجة عن بيع إحدى رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للصين. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قام مستثمرون يتصرفون نيابة عن ترامب بشراء أسهم في "إنفيديا" بقيمة تتراوح بين 5 و25 مليون دولار.

من جانبه، حافظ ترامب يوم الأربعاء على موقفه بأن استثماراته تُدار باستقلالية تامة، قائلاً: "أنا لا أتدخل في شؤوني المالية الشخصية، فلدينا صناديق تدير أموالي. لقد جنيت الكثير من المال قبل أن أصبح رئيساً، وهم يستثمرون أموالي، وأنا لا أتدخل في عملهم".

5. صفقة "وحدي في المنزل"

يمتلك الرئيس الأميركي معاشين تقاعديين من نقابة ممثلي الشاشة والفنانين في التلفزيون والراديو (SAG-AFTRA)، وهي النقابة المهنية لممثلي السينما والتلفزيون الأميركيين. في العام الماضي، أدرت عليه هذه المعاشات مبلغاً إجمالياً قدره 86,532 دولاراً.

ظهر ترامب في أفلام مثل "وحدي في المنزل 2: ضائع في نيويورك، حيث التقى البطل الصغير "كيفن مكاليستر" - الذي لعب دوره الممثل ماكولاي كولكين - برجل الأعمال بالصدفة في بهو فندق بلازا. وتشمل إسهاماته التلفزيونية تقديم النسخة الأميركية من برنامج (The Apprentice)، وظهوراً شرفياً في مسلسل (Fresh Prince of Bel-Air).

ويتقاضى ترامب معاشين لأن عضويته تسبق دمج نقابة ممثلي السينما ونقابة ممثلي التلفزيون عام 2012. وكان قد استقال من النقابة في عام 2021، بعد أن فتحت تحقيقاً حول دوره في أحداث اقتحام الكابيتول، حيث كان من المتوقع طرده من المنظمة. ورغم ذلك، لم يتأثر معاشه التقاعدي.

6. تعويضات مدفوعة من مؤسسات إعلامية

جنت الدعاوى القضائية المتنوعة التي رفعها ترامب ضد شركات الإعلام مبلغاً قدره 86.5 مليون دولار العام الماضي. وجاءت أكبر دفعة من شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام. ويُظهر الإفصاح أن الشركة منحت الرئيس 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتعليق حسابات ترامب في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة واشنطن في 6 يناير 2021.

كما أسفرت دعاوى ضد شركة "باراماونت"، المالكة لقناة CBS الإخبارية، وشبكة ABC News عن دفعات بقيمة 16 مليون دولار لكل منهما. ووفقاً للإفصاح، ستذهب العائدات الصافية لهذه الدعاوى القضائية لتمويل المكتبة الرئاسية لترامب.

كما تلقى ترامب 22 مليون دولار من "يوتيوب" لتسوية قضية رفعها بشأن تعليق حسابه على المنصة بعد أحداث عام 2021. وسيتم التبرع بهذا المبلغ للصندوق الذي يدير متنزه "ناشونال مول" في العاصمة واشنطن.

وتضمنت الوثائق أيضاً دفعة بقيمة 8 ملايين دولار تلقاها ترامب من جاك دورسي، المؤسس المشارك لموقع "تويتر" - الذي يحمل الآن اسم "إكس" - وذلك بعد حظر الرئيس من المنصة إثر أعمال الشغب. ولم توضح الوثائق أوجه إنفاق هذا المبلغ الأخير.