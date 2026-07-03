حاولت إطعامه.. قرد ينهش امرأة حتى الموت في روسيا

تحوّلت محاولة إطعام حيوان داخل منشأة خاصة إلى مأساة مروعة في جمهورية أديغا بجنوب روسيا، بعدما هاجم قرد عدواني امرأة مسنّة وأدى إلى وفاتها متأثرة بإصاباتها، وفق ما أفادت به لجنة التحقيق الروسية.

وبحسب ما نقلت وكالة TASS، وقعت الحادثة داخل حديقة حيوانات خاصة في منطقة تختاموكايسكي، حيث فتحت سيدة تبلغ من العمر 84 عاماً قفص الحيوانات لإطعامها، قبل أن ينقض عليها أحد القرود ويعضّها بشدة، ما تسبب في إصابات قاتلة أودت بحياتها قبل وصول فرق الإسعاف.

وذكرت المصادر أن الحادث لم يتوقف عند ذلك، إذ حاول حفيدها البالغ من العمر 39 عاماً التدخل، لكنه تعرّض لهجوم من القرد نفسه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن الموقع كان يضم نحو 10 قرود تعيش داخل أقفاص بشكل غير قانوني، وأن المنشأة أُنشئت من قبل أحد أفراد العائلة، ما يفتح الباب أمام شبهات تتعلق بانتهاك قواعد السلامة وتشغيل حديقة حيوانات غير مرخصة.

كما فتحت السلطات الروسية تحقيقاً جنائياً بتهمة التسبب بالوفاة عن طريق الإهمال، في وقت أكد فيه المحققون أن الضحية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء فتح القفص، وهو ما أدى إلى وقوع الهجوم المفاجئ.

وتأتي الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على مخاطر التعامل غير الآمن مع الحيوانات البرية، خصوصاً داخل منشآت غير خاضعة للرقابة البيطرية أو القانونية.