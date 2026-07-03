للوقاية من أمراض القلب .. كوب شاي أخضر أفضل من تفاحة

كشفت دراسة حديثة أن نوعية الفاكهة والخضراوات والمشروبات التي نتناولها قد تكون أكثر أهمية من عدد الحصص اليومية.

إذ أظهرت أن كوبا من الشاي الأخضر قد يوفر فوائد صحية تفوق تلك التي تمنحها تفاحة، بفضل احتوائه على نسبة أعلى من مركبات "الفلافانولات" المرتبطة بحماية القلب وتعزيز الصحة العامة.

وأوضح الباحثون أن الفلافانولات هي مركبات نباتية طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن كمياتها تختلف بشكل كبير بين أنواع الفاكهة والخضراوات.

واعتمدت الدراسة على متابعة الأنماط الغذائية لأكثر من 30 ألف مشارك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، باستخدام قياسات المؤشرات الحيوية، وتوصلت إلى أن أقل من 20% من المشاركين يستهلكون الكمية اليومية الموصى بها من الفلافانولات، والتي تزيد على 500 ملغ يوميا. كما أظهرت النتائج أن كثيرا ممن يلتزمون بتناول خمس حصص يومية من الفاكهة والخضراوات، وفق توصيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، لا يحصلون رغم ذلك على الكمية الكافية من هذه المركبات.

وأعد الباحثون قائمة بأفضل 10 مصادر غذائية غنية بالفلافانولات. وجاء الشاي الأخضر في المرتبة الرابعة، متقدما على التفاح والفراولة والتوت الأزرق، إذ يحتوي الكوب الواحد (250 مل) على نحو 200 ملغ من الفلافانولات، بينما يحتوي 150 غراما من التوت الأزرق على نحو 80 ملغ فقط.

وقال البروفيسور غونتر كونلي إن التوصية بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا لا تزال صحيحة، إلا أن اختيار هذه الحصص لا يقل أهمية عن عددها، لأن محتواها من الفلافانولات يختلف من صنف إلى آخر.

وأشار الباحثون إلى أن دراسات سابقة ربطت بين تناول الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض، من بينها بعض أنواع السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العصبية والتنفسية والأيضية، لذلك ينصحون بإدراجه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، مع مراعاة تجنب تناوله في ساعات المساء لاحتوائه على الكافيين، الذي قد يؤثر في جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

أفضل 10 مصادر غذائية للفلافانولات بحسب الدراسة:

البرقوق (500 غرام): نحو 450 ملغ.

التوت البري (250 غراما): نحو 300 ملغ.

التوت الأسود (200 غرام): نحو 250 ملغ.

الشاي الأخضر (250 مل): نحو 200 ملغ.

الفول (80 غراما): نحو 140 ملغ.

الكرز (400 غرام): نحو 130 ملغ.

التفاح بقشره (200 غرام): نحو 110 ملغ.

الفراولة (200 غرام): نحو 90 ملغ.

التوت الأزرق (150 غراما): نحو 80 ملغ.

فاصوليا بينتو (40 غراما جافة): نحو 70 ملغ.