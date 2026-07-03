صرخته مزقت القلوب .. أمريكي يُصعق بوفاة طفله الذي نسيه بسيارته يوماً كاملاً

اكتشف أب في ولاية فلوريدا الأمريكية أن ابنه البالغ من العمر 18 شهرًا كان لا يزال داخل السيارة، بعدما نسي إنزاله صباحاً قبل توجهه إلى العمل، ليفارق الطفل الحياة متأثرًا بالحرارة الشديدة.

وبحسب ما ذكرت مجلة "بيبول"، فقد وقع الحادث في مدينة بلانتيشن، حيث كان من المفترض أن يوصل الأب ابنه إلى الحضانة صباح يوم 29 يونيو، إلا أنه أكمل طريقه إلى مقر عمله ناسيًا الطفل في المقعد الخلفي. ولم يدرك ما حدث إلا عندما عاد في نهاية اليوم إلى الحضانة معتقدًا أنه جاء لاصطحاب ابنه.

وقالت مديرة الحضانة ومالكتها، ليزلي نوفوا، إنها سمعت صرخة مدوية أطلقها الأب لحظة فتحه الباب الخلفي للسيارة واكتشافه الحقيقة المروعة، ووصفت ما جرى بأنه "مأساة أصابت الأسرة وكل من عرفها". وأضافت أنها تعرف العائلة منذ نحو ست سنوات، مؤكدة أنهم كانوا من الأسر المحبة والمهتمة بأطفالها.

وأوضحت نوفوا أن الطفل وشقيقه الأكبر كانا يرتادان الحضانة، لكن الأسرة كانت قد أبلغت الإدارة مسبقًا بأن الشقيق الأكبر لن يحضر ذلك اليوم، وهو ما جعل غياب الطفل الأصغر لا يثير الشكوك في الساعات الأولى.

واستجابت فرق الإسعاف والشرطة لبلاغ ورد عند الساعة 5:39 مساءً، إلا أن الطفل كان قد فارق الحياة في موقع الحادث، فيما فتحت شرطة بلانتيشن ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة بروارد تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة، دون الإعلان حتى الآن عن أي اتهامات.

وتشير بيانات المجلس الوطني للسلامة أن نحو 37 طفلاً يفقدون حياتهم سنويًا في الولايات المتحدة بسبب ضربات الحرارة بعد بقائهم داخل سيارات مغلقة. كما تفيد منظمة Kids and Car Safety بأن أكثر من 1180 طفلاً توفوا في ظروف مشابهة منذ عام 1990.

ويحذر خبراء السلامة من أن درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة قد ترتفع إلى مستويات قاتلة خلال دقائق، حتى وإن لم يكن الطقس شديد الحرارة، داعين الأهالي إلى اعتماد وسائل تذكير، مثل وضع حقيبة العمل أو الهاتف بجانب مقعد الطفل، أو التأكد من تفقد المقعد الخلفي في كل مرة قبل مغادرة المركبة، لتجنب مآسٍ مماثلة.