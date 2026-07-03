إندونيسيا.. جلد 4 أشخاص بتهمة تبادل القبلات علناً

تم في مقاطعة آتشيه الإندونيسية جلد ستة أشخاص بتهمة ممارسة التقبيل العلني والمقامرة، وفقا لصحيفة "راكيات بوست".

وتم تنفيذ العقاب امس الخميس في حديقة "بوستانوسالاتين" في مدينة باندا آتشيه، بعد أن أصبحت قرارات محكمة الشريعة نافذة.

وحصل أربعة من المدانين بموجب مادة "الاختلاط" (الخلوة أو إظهار مودة بين رجل وامرأة غير متزوجين) على ما بين 21 و 28 جلدة بالعصا. أما المدانان الآخران في قضية المقامرة، فحُكم عليهما بـ 8 و 29 جلدة. وقبل تنفيذ العقاب، خضع جميعهم لفحص طبي.

وأحدث الحكم الصادر بحق شخصين ضجة خاصة، إذ كانا قد اشتهرا في وقت سابق بعد بثهما المباشر على تطبيق "تيك توك" الذي تبادلا خلاله قبلة.

بدوره، قال رئيس النيابة العامة في باندا آتشيه، بوبي ساندري: "إن تطبيق عقوبة الجلد هو جزء من تنفيذ قانون الشريعة الساري في آتشيه".

وأضاف أن السلطات تأمل أن يكون الجَلد العلني "عبرة للمجتمع، وحافزا للسكان على الالتزام بمعايير القانون الإسلامي المعمول بها في مقاطعة آتشيه".