هل أنت "وجبة مفضلة" للبعوض ؟ .. نصائح لتجنب اللدغات والتعامل معها

مع دخول ذروة فصل الصيف في شهري يوليو وأغسطس، تتزايد شكاوى انتشار البعوض في عدد من المناطق، وما يرافقه من إزعاج يمتد من الحكة المزعجة إلى اضطرابات النوم، ليبقى أحد أكثر الظواهر الموسمية إزعاجًا خلال الطقس الحار.

وفي هذا السياق، قدّمت الدكتورة موجكا كريستان، الأستاذة المساعدة في علم الحشرات الطبية في كلية لندن للصحة، مجموعة من الإرشادات للوقاية من لدغات البعوض، إضافة إلى تفسير علمي لأسباب انجذاب هذه الحشرات لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم.

وتؤكد كريستان وفقا لـ"الديلي ميل"، أن الخطوة الأولى في الوقاية تبدأ من المنزل، عبر التخلص من أي مصادر للمياه الراكدة في الحدائق أو الشرفات، مثل أوعية النباتات والدلاء وأحواض الطيور، مشيرة إلى أن هذه البيئات تمثل مواقع مثالية لتكاثر البعوض.

وتنصح باستخدام طاردات الحشرات التي تحتوي على مادة DEET، موضحة أنها تعمل على إخفاء رائحة الإنسان عن البعوض، ما يقلل بشكل كبير من فرص التعرض للدغات.

ومن النصائح اللافتة التي قدمتها الخبيرة، ارتداء الجوارب في المساء، خاصة أن منطقة الكاحلين والقدمين تُعد أكثر جذبًا للبعوض بسبب التعرق والرائحة.

في المقابل، حذّرت من الاعتماد على الأساور الطاردة للحشرات، معتبرة أنها لا تقدم فعالية حقيقية رغم انتشارها تجاريًا.

وبحسب كريستان، فإن بعض أجهزة التبخير الكيميائية يمكن أن تشكل حاجزًا واقيًا في الهواء يقلل من اقتراب البعوض، بينما لا توجد أي أدلة علمية تدعم فاعلية الأجهزة التي تعتمد على الموجات فوق الصوتية.

وتشير الدراسات إلى أن البعوض ينشط غالبًا خلال ساعات المساء والليل، إلا أن بعض الأنواع تلسع أيضًا عند الفجر أو حتى في النهار، ما يعني أن خطر التعرض للدغات لا يختفي بالكامل خلال ساعات الضوء.

لماذا يلسع البعوض بعض الأشخاص أكثر؟

توضح الخبيرة أن استجابة البشر للدغات تختلف من شخص لآخر، فبعضهم يصبح أقل حساسية بمرور الوقت، بينما يعاني آخرون من ردود فعل أقوى تشمل تورمًا وحكة تستمر لأيام.

وتضيف أن انجذاب البعوض يرتبط بعوامل متعددة، من بينها الجينات البشرية، وحرارة الجسم، ومعدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى البكتيريا الموجودة على الجلد، والتي تنتج روائح دقيقة لا يلاحظها الإنسان لكنها تجذب الحشرات.

وتؤكد كريستان أن معظم اللدغات تزول تلقائيًا خلال أيام، مع إمكانية استخدام كريمات موضعية لتخفيف الحكة، محذرة في الوقت ذاته من حكّ الجلد لتجنب الالتهابات.