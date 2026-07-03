مصرع عامل بناء حزّ رقبته خيط طائرة ورقية

لقي عامل بناء برازيلي مصرعه إثر حادث مأساوي بعدما التف خيط طائرة ورقية مغطى بمادة كاشطة حول رقبته أثناء قيادته دراجته النارية في طريقه إلى العمل بمدينة سانتانا، شمالي البرازيل.

وأعلنت بلدية سانتانا، في ولاية أمابا، وفاة كليوسون أندرادي فيانا، 39 عامًا، موضحة أن الحادث وقع مساء الثلاثاء، فيما رجحت التحقيقات الأولية أن الخيط المستخدم كان مغطى بمادة "سيرول"، وهي خليط من الغراء ومواد كاشطة تُستخدم في مسابقات الطائرات الورقية لقطع خيوط المنافسين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرض فيانا لإصابة بالغة في رقبته بعد اصطدامه بالخيط، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بجراحه، رغم محاولاته وقف النزيف في موقع الحادث.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن في المدينة، فقد نعت بلدية سانتانا الضحية، معربة عن تعازيها لعائلته وأصدقائه.

وقالت زوجة الضحية، لينيس موريرا، إن زوجها كان متوجهًا إلى عمله كعادته، لكنه لم يعد إلى المنزل، داعية أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام هذه الخيوط. كما طالبت والدة الضحية بتحقيق العدالة، ووصفت ابنها بأنه كان معيلًا لأسرته وشخصًا مجتهدًا.

من جانبه، شدد الملازم أنجيلو سيلفا من الشرطة العسكرية على أهمية اتخاذ سائقي الدراجات النارية إجراءات وقائية، مثل ارتداء الخوذ والقمصان ذات الياقات المرتفعة، واستخدام الهوائيات الواقية المثبتة على الدراجات لتجنب الحوادث المماثلة.

وتُعد الخيوط المغطاة بمواد كاشطة من المشكلات المتكررة في البرازيل، إذ تسببت بالعديد من الحوادث في السنوات الماضية، ما دفع جهات عدة للمطالبة بحظر استخدامها على مستوى البلاد، رغم استمرار السماح بها في بعض المناطق.