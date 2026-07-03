مدرب كولومبيا يعتمد على نصائح والدته "التسعينية" في كأس العالم

تستعد كولومبيا لخوض مواجهة حاسمة في كأس العالم أمام غانا فجر السبت ضمن الدور 32 من كأس العالم 2026، ولكن المدرب نيستور لورينزو أكد أن هناك ثابتاً واحداً لا يتغير، وهو نصائح والدته البالغة من العمر 89 عاماً.

ومازح لورينزو الحضور قائلاً إنها تكرر نفس التوجيهات قبل كل تحدٍ كبير، تماماً كما يفعل هو مع لاعبيه، الذين يعرفون بدقة التفاصيل التي سيركز عليها بعد كل مباراة.

وكشف للصحفيين يوم الخميس، رداً على سؤال حول مناسبة سابقة كشف فيها أنها نصحته بعدم الدخول في مشاحنات مع الصحفيين: نصيحة الأم دائماً واحدة. الأمهات لا يمللن من تكرارها. الأمر يشبه إلى حد ما ما يحدث بيننا وبين اللاعبين. اللاعبون يعرفونني جيداً، فعندما يرون هدفاً، يقولون: 'أوه، لو رأى المدرب ذلك...' لأننا نعمل دائماً على نفس التفاصيل.

وأضاف المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 60 عاماً: أمي هي نفسها. لم تقدم لي تعليمات محددة لهذه المباراة، لكنها دائماً منتبهة وتتابعنا بكل حب.

وفي كانساس سيتي، ستواجه كولومبيا في دور الـ32 منتخباً غانياً وصفه لورينزو بأنه منضبط وخطير.

وظهرت الصلابة الدفاعية لغانا في التعادل السلبي خلال دور المجموعات أمام إنجلترا، لكن مدرب كولومبيا قال إنه ليس متأكداً مما إذا كان خصمه سيتبع نفس الأسلوب يوم غد.

وزاد "لا أعرف ما إذا كانت غانا ستعتمد على تكتل دفاعي منخفض. ربما يرغبون في مفاجأتنا أو الهجوم بكل ثقلهم"، مضيفاً أنه إذا اختار المنتخب الأفريقي التراجع للدفاع، فسيحتاج فريقه إلى الدقة والتحرك والتسديد من مسافات بعيدة.

وتأهلت كولومبيا متصدرة للمجموعة بعد فوزها على أوزبكستان 3-1 وعلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0، قبل أن تتعادل 0-0 مع البرتغال في مباراة خلق فيها منتخب أميركا الجنوبية عدة فرص لكنه فشل في التسجيل، وأشاد لورينزو بتنوع أداء لاعبيه، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك مجال للتحسن.

كما أشار إلى مدى تنافسية مباريات الأدوار الإقصائية، حيث حُسمت عدة مباريات في الدقائق الأخيرة، مع خروج منتخبات قوية مثل ألمانيا وهولندا.

وقال رافضاً التلميحات بأن كولومبيا قد تكون من بين المرشحين: الشعور السائد هو أن المنافسة متكافئة للغاية وأن الفرصة متاحة للجميع للفوز. بجانب اللعب الجيد، تحتاج إلى القليل من الفعالية والحظ.