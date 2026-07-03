مؤثرة تستعرض مجوهراتها الثمينة على منصات التواصل فتسرق في الليلة التالية

تعرضت راشنا غورجار، المؤثرة الهندية الشهيرة التي ذاع صيتها من خلال استعراض أموالها ومجوهراتها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، لعملية سطو أسفرت عن فقدانها مجوهراتها الثمينة ومقتنياتها النفيسة.

ووفقًا لرواية غورجار، وقع الحادث في وقت متأخر من الليل فبينما كانت هي وعائلتها نائمين في منزلهم بمنطقة شيفبوري في ولاية ماديا براديش. قام عدد من الرجال المجهولين بقطع السياج المحيط بالمنزل ودخلوا إليه، ثم أغلقوا باب الغرفة التي كانت العائلة نائمة فيها.

وتزعم المؤثرة الهندية وفقا لموقع "أوديتي" أنها وزوجها أدركا وجود خطب ما حوالي الساعة الرابعة صباحًا، عندما استيقظ أحدهما ولاحظ أن الباب مغلق. حاولا فتحه، لكنه كان مغلقًا، فذعرا واتصلا ببعض الأقارب من الجيران لإخراجهم من الغرفة.

وعندما تمكنا أخيرًا من الخروج، وجد راشنا وزوجها آثارًا واضحة للسرقة، بما في ذلك مخازن مُخربة، ومجوهرات مفقودة، ونقود، وحتى علبة مشروبات طاقة. وفتحت الشرطة تحقيقًا، لكن لم يتم التعرف على هوية المشتبه بهم بعد. وقالت راشنا غورجار: "أغلقوا علينا الباب داخل الغرفة ثم قاموا بالسرقة. سرقوا مجوهرات ذهبية وفضية، ونقودًا، وعلبة مشروب طاقة، بقيمة تتراوح بين 800 ألف ومليون روبية (8000 إلى 10500 دولار أمريكي). كما قاموا بتغيير زوايا كاميرات المراقبة، ربما باستخدام عصا، حتى لا تظهر وجوههم في التسجيل".

وقد باشرت الشرطة تحقيقًا في هذه القضية، ومن أهم خيوط التحقيق نشاط راشنا غورجار على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد نشرت مؤخرًا مقاطع فيديو من داخل منزلها، تستعرض فيها مجوهراتها وحزم النقود أمام ما يقارب 100 ألف متابع، ويعتقد المحققون أن هذا قد يكون جعلها هدفًا للصوص.