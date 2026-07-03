اتهامات لأسرة بالقتل بعدما توفي ابنها من السمنة الزائدة

يواجه والدا طفل من بلدة فلينت بولاية ميشيغان عدة تهم، من بينها القتل من الدرجة الثانية، في قضية وفاة ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات، والذي كان يزن 116 كيلوغرامًا وتعرض للإيذاء والإهمال، وفقًا لما ذكره المدعي العام لمقاطعة جينيسي.

واستجاب المسعفون لبلاغ في منزل ببلدة فلينت في 4 نوفمبر 2025، يفيد بأن الطفل، الذي تم التعرف عليه باسم كاسبر أوبراين، كان يعاني من صعوبة في التنفس، والتي استندت إلى شكوى جنائية.

وقال المدعي العام لمقاطعة جينيسي، ديفيد لايتون، إن المنزل كان مليئًا "بكل ما يمكن تخيله"، وأضاف أن هناك طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات كانت تجري عارية.

وقال لايتون: "كان هذا أحد أكثر المشاهد فظاعة التي شهدتها الشرطة، والتي راجعتها خلال 22 عامًا قضيتها مدعيًا عامًا". وأفاد موقع WNEM أن المسعفين وجدوا كاسبر أوبراين في حالة حرجة وغير قادر على الحركة، وتوفي بعد ساعات.

وذكر لايتون، نقلاً عن تقرير تشريح الجثة، أن كاسبر أوبراين توفي نتيجة مرض في عضلة القلب، وأن السمنة المفرطة كانت عاملاً مساهماً.وقال: "أعتقد أن والديه أهملاه لدرجة أنه أصيب بالسمنة".

وتُظهر سجلات المحكمة الإلكترونية أن داميان أوبراين، 40 عاماً، وجيسيكا أوبراين، 41 عاماً، متهمان بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وتهمة التعذيب، وثلاث تهم إساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية. ووفقاً للايتون، كان كاسبر أوبراين طريح الفراش ولم يذهب إلى المدرسة قط.

وأضاف: "لا أعتقد أن أحداً من المنطقة التعليمية، أو إدارة خدمات حماية الطفل، أو الشرطة، أو أي جهة حكومية أخرى، كان على علم بوجود هذين الطفلين".

وأفاد ليتون، مالك منزل الوالدين، للشرطة بأنه كان قلقًا لأن المنزل كان في حالة سيئة، وأن داميان أوبراين قال إنهم لا يستطيعون الدخول. وأضاف المدعي العام أن العائلة لديها تأمين صحي، وأنهم لم يصطحبوا كاسبر أوبراين إلى الطبيب إلا مرة واحدة.