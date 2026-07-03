زيتونة عمرها أكثر من 2000 عام تواصل طرح ثمارها

طرحت واحدة من أقدم شجر الزيتون في مونتينغرو، التي يُعتقد أن عمرها يفوق 2000 عام، ثمارها مجدداً، بعد جهود حثيثة لإنقاذها.

وكانت هذه الزيتونة، المزروعة بين القمم الجبلية في مونتينيغرو والبحر الأردياتيكي، على وشك اليباس التام في السنوات الماضية، لولا تدخل الخبراء، إضافة إلى ذلك نجت شجرة الزيتون هذه من الحريق مرتين في القرن الـ20.

في عام 2021، لاحظ سكان قرية ميروفيتسا الصغيرة أن الشجرة تعاني مشكلات وتوشك على اليباس.

وتقول السلطات المحلية إن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، الناجم عن التوسع العمراني وتغيّر طبيعة التربة.

وتقول مديرة الجمعية المعنية برعاية هذه الشجرة، ماريا ماركوتش: «شجر الزيتون يحب الجفاف والحرارة»، لذا كان ارتفاع نسبة الرطوبة يشكل خطراً عليها.

وإزاء ذلك، جرت أعمال لتصريف المياه من محيط الشجرة، ما جعلها تستعيد عافيتها، وبدأت تثمر في أكتوبر من عام 2025.

وبحسب تقدير مختبر تركي في عام 2015، فإن عمر هذه الشجرة يناهز 2250 عاماً، أما السكان المحليون فيتناقلون أن الإغريق القدماء هم من زرعوا الشجرة هنا.

لكن العمر الحقيقي لأشجار الزيتون يظلّ غير مؤكد، إذ إن تحديد أعمارها يخضع لتفسيرات مختلفة، كما أن نموها المتواصل يجعل من الصعب للغاية تحديد الجذع الأصلي لها بدقة، وشكّل ظلّ هذه الشجرة عبر قرون مكاناً لعقد مصالحات بين عائلات أو عشائر متناحرة في هذه المنطقة.

واليوم، أصبحت مقصداً سياحياً بارزاً يجذب عشرات الآلاف من الزوار سنوياً، بعدما ذاع صيتها.