«اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام 2026» يعزز جاهزية الكوادر الإعلامية لمواكبة تطورات المستقبل

نظّم مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، كشريك استراتيجي، ملتقى «اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام 2026»، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والصحافيين وصناع القرار، والخبراء والمختصين في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وشهد الملتقى أيضاً الإعلان عن جائزة «اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام»، التي تهدف إلى تحفيز إنتاج محتوى إعلامي عالمي المستوى حول اقتصاد الذكاء الاصطناعي وموضوعاته في دبي.

جاء الحدث بمنزلة ملتقى متخصص لاستشراف مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى، في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية العميقة التي تقودها هذه التقنيات، كما تطرق إلى الأثر في المؤسسات الإعلامية، فضلاً عن الأدوار المهنية التقليدية والمهارات المستقبلية المطلوبة في القطاع.

كما استعرض دور مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وجهوده في دعم الجهات الحكومية في تسريع تبني أحدث استخدامات وأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء الحكومي، وتسريع العمل والإنجاز، ودعم الجاهزية للتحولات المستقبلية، تماشياً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، سعيد الفلاسي: «تعكس هذه الفعالية اهتمام المركز بدعم جاهزية الكوادر الإعلامية إلى جانب تمكينها من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل، الأمر الذي يعزز الابتكار والإبداع ويفتح آفاقاً جديدة أمام صناعة المحتوى الإعلامي في دبي».

وأكدت رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم مستقبل الإعلام وتطوير كفاءاته، قائلة: «نؤمن في أكاديمية دبي للإعلام بأهمية بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير القطاع الإعلامي وتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب المعارف والأدوات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال، بما يعزز تنافسية الكوادر الإعلامية ويرتقي بمستوى الأداء المهني».

وتضمنت أجندة الملتقى حزمةً متنوعة من الجلسات الحوارية التي قدمها خبراء بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، والتي استعرضت محفظة المبادرات النوعية التي أطلقها المركز في مجال اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ومنها بنك معلومات استخدامات الذكاء الاصطناعي، ودراسة خط الأساس الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، وشهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal)، إلى جانب دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة وتركيبة دبي السكانية. كما تناولت أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي للعاملين في القطاع الإعلامي، ودورها في صقل المهارات وإتاحة الأدوات اللازمة التي من شأنها تسريع المهام الإعلامية وتسهيلها، مقدمةً أبرز المعارف والمفاهيم المرتبطة بهذا المجال.