«الشارقة للموزعين» ينطلق 19 سبتمبر المقبل بمشاركة مئات بائعي الكتب من 98 دولة

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الموعد الرسمي لانعقاد الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين»، يومَي السبت والأحد 19 و20 سبتمبر 2026، في مركز إكسبو الشارقة.

ويجمع المؤتمر هذا العام مئات الموزعين وبائعي الكتب ومنصات البيع الإلكترونية من 98 دولة، في منصة مهنية متخصصة تناقش واقع توزيع الكتب عالمياً، وتبحث سبل تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات بين الموزعين والناشرين، ومواكبة التحولات الرقمية في قطاع بيع وتوزيع الكتب.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين العاملين في قطاع التوزيع من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستكشاف فرص التعاون العابر للحدود، إلى جانب طرح حلول عملية لتحديات السوق، عبر برنامج يتضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش تنظيم المخزون والعرض، وبناء العلاقات المهنية المستدامة مع المؤلفين والناشرين، وتعظيم الاستفادة من أدوات الاتصال الرقمية الحديثة واستراتيجيات العمل الفعالة.

ويركّز مؤتمر الشارقة للموزعين، هذا العام، على الجوانب التشغيلية الدقيقة في قطاع بيع وتوزيع الكتب، حيث تتناول جلساته أساليب إدارة المخزون وتحسين العرض داخل المكتبات، بما يشمل تقنيات تحليل الطلب، وتقليل المرتجعات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، كما يناقش المؤتمر آليات تطوير العلاقة المهنية بين الموزعين والناشرين والمؤلفين، وسبل بناء شراكات قائمة على تبادل البيانات والتخطيط المشترك للإصدارات والحملات التسويقية.

وتحضر الأدوات الرقمية بقوة في البرنامج، من خلال جلسات تبحث في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين اكتشاف العناوين، وتخصيص العروض للقراء، ورفع معدلات التحويل داخل المتاجر والمنصات الإلكترونية، إلى جانب استعراض تجارب عملية في تطوير نماذج البيع الهجين التي تجمع بين المتجر التقليدي والتجارة الإلكترونية.

كما يولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بإعادة تعريف دور المكتبة كونها مركزاً ثقافياً تفاعلياً، من خلال جلسات تتناول تطوير الفعاليات داخل المكتبات، وتنظيم المساحات بطريقة تعزز التفاعل مع الكتاب، وتوسيع قاعدة القراء، لاسيما بين الأطفال واليافعين، كما يستعرض البرنامج نماذج ناجحة لإدارة نوادي الكتب، وتنشيط الحراك القرائي عبر المبادرات المجتمعية، وربط الفعاليات الأدبية باستراتيجيات البيع المستدام.

وفي سياق متصل، يناقش المؤتمر بناء مشاريع تجارة إلكترونية فعالة في سوق الكتاب، واستراتيجيات التسويق الرقمي، والتعامل مع المنصات الاجتماعية كقنوات مباشرة للترويج والتأثير، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تمكين الموزعين وبائعي الكتب من تطوير أدواتهم المهنية في بيئة سوقية تتسم بالتنافسية والتغير المستمر.

يمثل «مؤتمر الشارقة للموزعين» منصة متخصصة تجمع مختلف أطراف منظومة بيع وتوزيع الكتب، بما يسهم في تطوير كفاءة القطاع، وتعزيز فرص الأعمال، وبناء شراكات مهنية تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من صناعة الكتاب عالمياً.

ويفتح المؤتمر باب التسجيل أمام الناشرين والموزعين وبائعي الكتب وأصحاب منصات البيع الإلكترونية الراغبين في المشاركة حتى 18 سبتمبر المقبل، على الرابط: https://sharjahbooksellers.ae/.