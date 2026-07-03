داني جلوفر يكشف عن إصابته بـ «الزهايمر»

كشف الممثل داني جلوفر، نجم سلسلة أفلام «ليزال ويبون»، أنه يتعايش مع مرض ألزهايمر منذ سنوات عدة.

وأعلن الممثل (79 عاماً) الخبر خلال مقابلة مع برنامج «ذا توداي شو» على شبكة «إن بي سي» الأميركية، موضحاً أنه شُخّص بالمرض بعد فترة وجيزة من حصوله على جائزة أوسكار الفخرية عام 2022.

وقال: «يمكنني التعايش معه إلى حد ما، وأنا متأكد من أنه مع تقدمه ستصبح الأمور مختلفة وستتغير»، مضيفاً أن حركته وكلامه وذاكرته أصبحت أبطأ، وأشار إلى أن دعم عائلته يساعده على تجاوز هذه المرحلة.

وتحدث جلوفر عن تشخيصه في مقابلة مع مجلة «بيبول»، وقال إنه «لايزال غير قادر ذهنياً على تقبّل جميع جوانب الأمر».

وأضاف: «هناك لحظات تستمر في تذكرها، وتؤكد لك أنك لاتزال قادراً على تذكر الأشياء، وهناك لحظات لن أنساها أبداً».

واختتم قائلاً: «لا أشعر أن هذه نهاية حياتي، لايزال لدي عمل أقوم به، ولاتزال ابنتي معي، ولدي أصدقاء، أريد فقط أن أقول إن الحياة تستمر».