حمّى المصارعة الحرة تجتاح شوارع المكسيك

تفيض شوارع العاصمة المكسيكية ومدنها هذه الأيام بمظاهر احتفالية فريدة، تمزج بين حمى كأس العالم 2026 وشغف المصارعة الحرة المحلية المعروفة باسم «لوتشا ليبر»، حيث تحول القناع الملون للمصارع المكسيكي إلى أحد الأيقونات المميزة للمونديال الحالي، بعد أن اجتاح المشجعون القادمون من مختلف دول العالم الحلبات التاريخية لشراء الأقنعة وارتدائها في الحانات والشوارع المحيطة بالملاعب.

وفي الوقت الذي كانت تشهد مدينة جوادالاخارا مواجهة مثيرة بين منتخبي إسبانيا وأوروغواي، فضّلت حشود غفيرة من جماهير المونديال الهروب لساعات عدة من ضغط كرة القدم، وتوجيه بوصلتها نحو حلبة أرينا مكسيكو العريقة، التي توصف بأنها قبلة المصارعة الحرة، لمتابعة نزال مثير جمع الثنائي ميسيتكو وماسكارا دورادا ضد ذا بيست مورتوس وسامي جيفارا، وسط أجواء تفاعلية صاخبة، ومدرجات تمازجت فيها قمصان المنتخبات في مشهد طريف يعكس توحد الثقافات خلف هذا الاستعراض الرياضي.

وتُعدُّ المصارعة الحرة جزءاً أصيلاً من الهوية المكسيكية وإرثها الثقافي الذي يعود لبدايات القرن الـ20، حيث تدمج بين الرياضة والمسرح والحركات البهلوانية الطائرة، وتقوم فلسفتها على الصراع الأزلي بين الخير ويمثله المصارعون الذين يعتمدون على اللعب التكتيكي، والشر ويمثله المصارعون الذين يعتمدون على قوتهم، بينما تظل الأقنعة الزاهية والمخيفة رمزاً للقوة الغامضة والشخصية البديلة للمصارعين الذين يرفضون الكشف عن أسمائهم الحقيقية للحفاظ على سرية هوياتهم.