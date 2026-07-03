قصة نجاح متجددة

من قلب شارع الشيخ زايد، تنبض دبي بإيقاع لا يهدأ، حيث تعانق الأبراج السماء، ويواصل مترو دبي رحلته بين معالم أصبحت رمزاً للابتكار والطموح.. هنا لا تُقاس المدن بارتفاع مبانيها فقط، بل بقدرتها على تحويل الرؤى إلى واقع، وصناعة قصة نجاح تتجدد كل يوم وتلهم العالم.. لا يبدو المشهد مجرد امتداد عمراني أو تطور حضري عابر، بل سردية متواصلة لمدينة اختارت أن تكون في مقدمة المشهد العالمي، لا تكتفي بمجاراة التحولات، بل تصنعها وتعيد صياغتها كل يوم.