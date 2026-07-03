مهرجان ليوا للرطب ينطلق 14 يوليو الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات ومسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ22 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري، ويتضمن 23 مسابقة خُصصت لها 295 جائزة، بإجمالي جوائز تتجاوز ثمانية ملايين درهم.

وحرصاً على تسهيل إجراءات المشاركة، أتاحت الهيئة التسجيل في جميع المسابقات إلكترونياً عبر تطبيق «فالك الناموس» من خلال الهواتف الذكية، الذي يوفر خدمات التسجيل، ومتابعة الطلبات، والاطلاع على اللوائح والمواعيد والنتائج والإعلانات وآخر الأخبار.