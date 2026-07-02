طلب زواج على ارتفاع 443 متراً ينتهي بالعروسين في السجن ( صور )

أوقف شخصان، أمس الأربعاء، بعد تسلقهما هوائيا أعلى مبنى "إمباير ستايت" في نيويورك حيث كانا يعلنان خطوبتهما.

وقام الشخصان اللذان كانا يرتديان ملابس سوداء ويغطيان وجهيهما، بنشر لافتة أعلى المعلم الشهير البالغ ارتفاعه 443 مترا كتب عليها "عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة، سيعرف العالم السلام".

وقال ناطق باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس "احتُجز الشخصان دون وقوع أي حوادث. لم يبلَّغ عن وقوع إصابات. أما التهم التي ستوجّه إليهما فما زالت قيد النظر، فيما التحقيق مستمر".

وجثا الرجل على إحدى ركبتيه وبدا كأنه يطلب يد المرأة للزواج، قبل أن يتبادلا القبل والعناق.

ويضم مبنى "إمباير ستايت" منصة مراقبة مفتوحة للجمهور توفر إطلالات خلابة على نيويورك، غير أن الوصول إلى النقاط الأكثر ارتفاعا محظور.

ومع ذلك، حاول بعض الأشخاص تسلق المبنى في الماضي. ولم يتضح على الفور كيف تمكن هذان الشخصان من الوصول إلى الهوائي.