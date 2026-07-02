لاعب أسترالي يهدد محمد صلاح: "داخل الملعب لا يوجد احترام .. سآكله" !

أكد جوردان بوس، مدافع منتخب أستراليا، أنه لن يحترم النجم المصري محمد صلاح في مباراة دور الـ 32 بكأس العالم 2026، المقررة غداً الجمعة.

واستأنف قائد منتخب مصر التدريبات، أمس الأربعاء، وشارك في جزء من التمارين مع استمرار تعافيه من إصابته بشد في عضلات الفخذ الخلفية، مما عزز الآمال في أن يكون جاهزاً للمشاركة أمام أستراليا على ملعب دالاس.

وقد يضطر المدافع جوردان بوس للتعامل مع نجم ليفربول السابق إذا شارك، لكنه أكد أنه لن يشعر بالرهبة، وقال في تصريحات لصحيفة "كانبرا تايمز": "ربما خارج الملعب سيكون هناك بعض الاحترام، لكن داخل الملعب لا يوجد أي احترام، المسألة إما أن تأكل أو تُؤكل". مستدركاً "أعتقد أن الجميع سيدخل المباراة بهذه العقلية، وهذه هي الطريقة التي سأدخل بها المباراة".

وأضاف بوس (البالغ من العمر 23 عاماً) قائلاً عن محمد صلاح: "من الواضح أنه لاعب من الطراز الرفيع، لقد كان في القمة لفترة طويلة جداً، وسنحتاج بالتأكيد إلى دراسة كيفية إيقافه وإيقاف مصر".