5 أشياء يجب غسلها دائماً بالماء الساخن

يشكل الغسيل بالماء الساخن أداة وقائية وصحية لا غنى عنها لتعقيم القطع الأكثر عرضة للميكروبات؛ ما يضمن حماية منزلك وعائلتك من الأمراض بفاعلية وأمان. وتعد العناية بنظافة المنسوجات والمستلزمات المنزلية ركيزة أساسية للحفاظ على صحة العائلة وضمان بيئة معيشية معقمة خالية من الميكروبات.

ورغم التوجه الحديث لاعتماد المياه الباردة ترشيدا للاستهلاك، إلا أن بعض القطع تتطلب حرارة عالية لتطهيرها بفاعلية. وقراءة ملصقات العناية بالملابس شرط أساسي في يوم الغسيل، لأن كل قطعة تأتي بإرشادات خاصة.

وتتطلب بعض العناصر الماء البارد، بينما يتطلب بعضها الآخر تحويل المؤشر إلى الساخن للحصول على أفضل نظافة.

وإليك أفضل الأشياء التي يجب غسلها دائما بالماء الساخن للتنظيف العميق وفق موقع Real Simple:

المناشف البيضاء:

تحتجز المناشف الرطوبة وزيوت الجسم والبكتيريا بنسبة تفوق معظم المستلزمات المنزلية الأخرى. بينما يساعد الماء الساخن على إزالة الميكروبات المسببة للروائح الكريهة وتراكمات المنظفات، ويعيد للمناشف قدرتها العالية على الامتصاص. ويفضل تخصيص الإجراء للمناشف البيضاء لتجنب تلاشي ألوان القطع الملونة بفعل الحرارة العالية.

مستلزمات المريض بعد الشفاء:

تتطلب أغطية الأسرة والمناشف وملابس النوم الخاصة بأفراد الأسرة بعد تعافيهم من المرض غسيلا فوريا بالماء الساخن حيث تفكك درجات الحرارة المرتفعة البنية الحيوية للجراثيم، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات. وتعمل الحرارة على تدمير الغشاء الخلوي وتعطيل الحمض النووي لتلك الميكروبات، مما يمنعها نهائيًا من التكاثر ونقل العدوى مجددا.

الأسرّة والألعاب القماشية للحيوانات الأليفة:

تجمع أغطية الحيوانات الأليفة وألعابها اللينة كميات ضخمة من الوبر، الزيوت، وقشرة الجلد،؛ ما يستدعي تنظيفا عميقا بالبخار أو الماء الساخن. وينصح بغسل هذه القطع مرة كل أسبوعين على الأقل للقضاء على الآفات الحشرية وتطهيرها؛ ما يوفر بيئة صحية وآمنة للحيوانات للنوم والعبث دون نقل مسببات الحساسية للمنزل.

قماش ومناشف التنظيف:

تعد أدوات التنظيف من أكثر القطع اتساخا بالمنزل لجمعها الشحوم وبقايا الطعام والبكتيريا. ولذلك يجب استخدام الماء الساخن لتفكيك الزيوت وتعقيمها بالكامل، تجنبا لنقل الميكروبات بدل التخلص منها. كما يجب غسلها منفصلة عن الملابس، وتجفيفها فورا قبل وضعها بسلة الغسيل لمنع العفن.

أغطية ومستلزمات الأسرّة:

تتراكم الخلايا الميتة، العرق، والزيوت الإفرازية للجسم على الملاءات وأكياس الوسائد والأغطية يوميا. ويؤدي هذا التراكم بمرور الوقت إلى بهتان الأقمشة وانبعاث روائح كريهة وثبات مسببات الحساسية كعث الغبار. ولذلك يضمن الغسيل بالماء الساخن تفكيك هذه الزيوت بفعالية عالية، ويعيد للأغطية انتعاشها ونظافتها الصحية المطلوبة لحماية الجلد والجهاز التنفسي.