مرض نادر يجبر فتاة على حمل الملح في شنطتها دائماً

شخص الأطباء إصابة كاتي فيليبس، وهي فتاة بريطانية، عندما كان عمرها 21 عاما بمرض نادر بعد أن فقدت الوعي وأغمي عليها.

وبعد هذا التشخيص تضطر الفتاة إلى حمل عبوات الملح معها دائما بسبب المرض الذي يؤثر على قلبها ودورتها الدموية.

وبدأت كاتي فيليبس، من ساوثيند، تعاني من أعراض خطيرة في سن 21، عندما أغمي عليها أثناء ممارستها رياضة الجري في الجامعة. واعتقد الأطباء في البداية أنها أصيبت بنوبة قلبية، لكنهم اكتشفوا لاحقا أنها أصيبت بالإغماء الوعائي المبهمي ومتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الموضعي الانتصابي.

ونتيجة لهذه الحالة، تذبذب معدل ضربات قلبها بشكل حاد (من 60 إلى ما يقارب 200 نبضة في الدقيقة)، وارتفع ضغط دمها بشكل مفاجئ، وحدثت نوبة إغماء، ما اضطرها إلى التوقف مؤقتا عن ممارسة الرياضة. ولاحقا، بعد تركيب جهاز مراقبة القلب، أصيبت بتسمم الدم، ما زاد من تعقيد تعافيها.

وحاليا تتبع كاتي، البالغة من العمر 26 عاما، نظاما صارما- تحافظ على ترطيب جسمها بشكل كاف، وتتبع نظاما غذائيا متوازنا، وتتناول الملح بانتظام، ما يساعدها في السيطرة على أعراضها.

وتقول موضحة: "أحمل دائما أكياس الملح معي تحسبا لأي ارتعاش قد أشعر به، فهو دليل قاطع على أن الجسم يبذل جهدا أكبر لتنظيم معدل ضربات القلب".

وقد تمكنت الفتاة رغم الصعوبات من العودة إلى التدريب وشاركت في نصف ماراثون لندن هذا العام.

وتأمل كاتي أن تساعد قصتها الآخرين على الانتباه أكثر لإشارات أجسامهم وعدم تجاهل الأعراض المقلقة.