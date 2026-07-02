ما الذي تفعله حبة الآيس كريم بجسدك إن كنت "مريض سكري" ؟

من البديهي أن الآيس كريم يرفع مستوى السكر في الدم. لكن إذا كنت فعلاً "مريض سكري" فإن هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الأمر عليك أن تعرفها. فالمفاجأة هي أن "الآيس كريم" وإن كان يرفع السكر لكنه وبسبب احتوائه على الكربوهيدرات التي تتحول إلى جلوكوز أثناء الهضم، إلا أن الدهون والبروتين الموجودين فيه يبطئان امتصاص السكر، ما يجعل ارتفاعه يحدث بوتيرة أبطأ مقارنة بالمشروبات السكرية أو الحلويات منخفضة الدهون.

ويعتمد تأثير الآيس كريم على مستوى السكر بشكل أساسي على كمية الكربوهيدرات في الحصة الواحدة، إذ تزداد الاستجابة مع ارتفاع كمية السكر المضاف والإضافات مثل قطع البسكويت والكراميل والحلوى.

ورغم بطء امتصاص الجلوكوز، فإن ذلك لا يعني انخفاض تأثيره، إذ قد يصل مستوى سكر الدم إلى ذروته بعد فترة أطول من المتوقع، نتيجة تأخر إفراغ المعدة بفعل الدهون والبروتين.

كما يلعب حجم الحصة دورًا حاسمًا، فكلما زادت الكمية المتناولة ارتفعت كمية الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ما يزيد احتمالية ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتختلف الاستجابة أيضًا باختلاف نوع الآيس كريم، إذ قد تحتوي بعض الأنواع على ألياف أو بروتينات أو محليات بديلة تساعد في تقليل سرعة امتصاص الجلوكوز، لكنها لا تمنع ارتفاع السكر إذا كان إجمالي الكربوهيدرات مرتفعًا.

ويؤكد الخبراء أن استجابة الجسم تختلف من شخص لآخر، تبعًا لعوامل مثل حساسية الإنسولين، ومستوى النشاط البدني، وجودة النوم، والتوتر، والحالة الصحية العامة.

وأشاروا إلى أن تأثير الآيس كريم لا يعتمد على تناوله بمفرده، بل يتأثر أيضًا ببقية مكونات الوجبة، إذ يمكن للبروتين والألياف أن يبطئا امتصاص الجلوكوز، بينما تسهم الوجبات الكبيرة والغنية بالكربوهيدرات في زيادة مستوى السكر بعد تناول الطعام.

ويُنصح بالاعتدال في تناول الآيس كريم، والاهتمام بحجم الحصة ونوعية المكونات، خاصة للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لارتفاع مستويات السكر في الدم.