كيف يؤثر الكسل والجلوس في البيت على صحتك ؟

قد يمنح البقاء في المنزل شعورًا بالراحة والأمان، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن الاستمرار في هذه العزلة قد ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والجسدية إذا لم يُوازن بأسلوب حياة نشط.

وبحسب موقع Vinmec الطبي، هناك سبعة آثار سلبية للبقاء في المنزل لفترات طويلة:

ضغط نفسي وخمول ذهني

يرتبط طول البقاء داخل المنزل بزيادة الشعور بالملل والضيق، نتيجة قلة التفاعل الاجتماعي والابتعاد عن الطبيعة وأشعة الشمس، ما قد يؤدي إلى تراجع الحالة المزاجية والإرهاق الذهني.

سلوكيات غير صحية

قد تسهم فترات العزلة الطويلة في زيادة احتمال تبني عادات غير صحية مثل التدخين، خاصة بين فئة الشبان، مع ارتباط ذلك بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.



إفراط إلكتروني

البقاء في المنزل لفترات ممتدة غالبًا ما يؤدي إلى قضاء وقت أطول أمام الشاشات، ما قد يسبب فرط التحفيز واضطرابات نفسية، إلى جانب تقليل النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي المباشر.

اضطرابات النوم

قلة التعرض للضوء الطبيعي وانخفاض الحركة قد يؤثران في الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى صعوبة النوم أو الأرق، ويؤثر في التركيز والنشاط خلال النهار.

نقص "فيتامين د"

يسهم التعرض لأشعة الشمس في إنتاج فيتامين د، ونقصه قد يضعف العظام ويرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام، إضافة إلى ارتباطه ببعض المشكلات الصحية المزمنة.

تغير الشهية والوزن

قد يؤدي انخفاض النشاط البدني إلى اضطراب في الشهية، سواء بزيادتها أو فقدانها، مع الميل للوجبات السريعة، ما ينعكس على الوزن والصحة العامة.

ضعف المناعة

ترتبط العزلة النفسية والتوتر بضعف جهاز المناعة، ما قد يزيد من قابلية الجسم للإصابة بالأمراض على المدى البعيد.

ورغم أهمية البقاء في المنزل في بعض الظروف، يؤكد الخبراء ضرورة تحقيق التوازن عبر الخروج الآمن، وممارسة النشاط البدني، واتباع نمط حياة صحي لتجنب هذه الآثار.