"باتمان" المكسيك يُمسك اللصوص ويربطهم على أعمدة الإنارة

تُطارد الشرطة المكسيكية رجلاً يُعرف باسم "باتمان" بعد أن طارد لصوصاً مشتبهاً بهم وقيّدهم بأعمدة الإنارة.

ووفقاً للتقارير، عُثر على خمسة رجال على الأقل مقيدين وغير قادرين على الحركة عن أعمدة الإنارة لأكثر من عشرة أيام في منطقة لاغوس دي مورينو بولاية خاليسكو، غرب المكسيك.

وكان قد كُتب على وجوههم من قِبل الرجل المجهول كلمة "راتيرو" (لص بالإسبانية). كما بدا على بعضهم آثار ضرب مبرح، حيث كانت وجوههم ملطخة بالدماء وبها جروح واضحة.

وقد أطلق الصحفي المكسيكي لويس كارديناس على هذا الرجل لقب "باتمان لاغوس دي مورينو" بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهم شعروا بالإحباط من بطء استجابة الشرطة المحلية وقرروا أخذ الأمور بأيديهم.

وسُجلت الحالة الأولى في مدينة لاغوس دي مورينو في 13 يونيو، ولكن تم اكتشاف أربع حالات أخرى مماثلة منذ ذلك الحين.

وتُظهر الصور رجالًا مُقيدين بأعمدة إنارة باستخدام شريط لاصق فضي، وبعضهم يحمل لافتات تحذيرية وردية اللون فوق رؤوسهم تُوضح ما يُزعم أنهم ارتكبوه. كما تُرِكت الدراجات التي يُتهمون بسرقتها في مكان قريب لتوضيح الجرائم المزعومة.

وتمكنت فرق الطوارئ المحلية في نهاية المطاف من فك قيود الرجال وإطلاق سراحهم. كما أكدت الشرطة المحلية أنها تبحث الآن عن مشتبه به بعد أن صرّح خوان بابلو هيرنانديز، وزير أمن الولاية، بأن الشرطة سجلت خمس حوادث مماثلة.

وصرح سلفادور غونزاليس دي لوس سانتوس، المدعي العام في خاليسكو، لصحيفة "التلغراف" بأن المحققين يدرسون القضايا.

وأوضح المدعون العامون أنهم يحققون في سرقات مزعومة ارتكبها الرجال، لكنهم "في الوقت الحالي يُعتبرون ضحايا" لأنهم تعرضوا لاعتداء وتقييد غير قانونيين. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.