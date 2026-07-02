«يا حي صيف دبي» رحلة «المفاجآت» تنطلق بموسم تسوّق وترفيه وسحوبات كبرى

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ29 من «مفاجآت صيف دبي» تحت شعار «يا حي صيف دبي»، لتقدم حتى 30 أغسطس برنامجاً صيفياً متكاملاً يجمع بين التسوق والترفيه والضيافة والعروض العائلية، في دورة تُعدّ الأكبر في تاريخ الحدث، من خلال آلاف العروض الترويجية والسحوبات والفعاليات التي تُعزّز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق والسياحة والترفيه.

وتنظم الحدث مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويشمل أجندة متنوعة من الحفلات الموسيقية، والعروض الحية، وتجارب الضيافة، والأنشطة العائلية، إلى جانب تخفيضات كبرى تصل إلى 90%، وفرص للفوز بجوائز قيّمة، بما يجعل الموسم الصيفي حافلاً بالتجارب الاستثنائية للزوار والمقيمين.

تبدأ الفعاليات الترفيهية مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، عبر سلسلة من الحفلات المجانية التي تستضيفها مراكز التسوق في دبي، إذ يحتضن دبي هيلز مول حفلاً للفنان الإماراتي، سيف العلي، في الثالث من يوليو، يليه الفنان، أرقم العبري، في الرابع من يوليو، بينما يستضيف سيتي سنتر مردف الفنانة العراقية، رحمة رياض، في الثالث من يوليو، والنجم ناصيف زيتون في الرابع من يوليو، كما يقدم الفنان محمد البكري عرض «سمراتنا» على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات، بينما يُحيي الفنان عاصم سكر حفلاً مستوحى من أغاني «سبيستون» في مركز جافزا ون للمؤتمرات، ليستعيد مع الجمهور أشهر الأغاني التي رافقت أجيالاً من الأطفال والشباب في العالم العربي.

ويحظى الجانب العائلي بحضور واسع ضمن أجندة الحدث، مع انطلاق تجربة «عالم مدهش» في الثالث من يوليو بمركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر حتى 23 أغسطس، مقدمة باقة متنوعة من الألعاب والأنشطة والعروض التفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، كما تشارك الفنادق والمنتجعات في الحدث من خلال نحو 100 عرض للإقامة، تشمل فنادق ومنتجعات فاخرة وعروضاً حصرية لسكان الدولة، إلى جانب برامج ترفيهية وأنشطة صيفية تستهدف جميع أفراد الأسرة.

وتتصدر تجربة التسوق فعاليات الدورة الحالية من خلال حدثين رئيسين، هما «تخفيضات صيف دبي الكبرى» التي تمتد من الثاني من يوليو حتى الثاني من أغسطس، وتقدم خصومات تصل إلى 90% لدى آلاف المتاجر والعلامات التجارية، إلى جانب عروض محدودة ومكافآت حصرية، بينما يوفر «موسم العودة إلى المدارس»، الذي يقام من الثالث حتى 30 أغسطس، عروضاً خاصة على المستلزمات الدراسية والأجهزة الإلكترونية والملابس، إضافة إلى فعاليات وتجارب موجهة للعائلات والطلاب استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وتشهد انطلاقة التخفيضات اليوم الخميس فعالية «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، حيث تقدم أكثر من 100 علامة تجارية خصومات تصل إلى 90% في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، وذلك من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ10 مساءً.

كما تمنح الحملة المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة داخل مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة فرصة الدخول في السحب للفوز بلقب «مليونير شير»، وذلك بعد تسجيل مشترياتهم عبر برنامج «شير» وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وتتواصل كذلك المبادرات التحفيزية طوال فترة المهرجان، إذ تقدم العروض اليومية فرصاً حصرية تستمر ليوم واحد فقط، ويتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من موعد انطلاقها، بينما تتيح حملة «الإيصال المحظوظ» للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى المتاجر المشاركة فرصة الفوز بإحدى 100 جائزة، بواقع 10 جوائز يومياً.

وتستمر أيضاً حملة «اربح منزلك في دبي»، التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المدينة، والتي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع غرف دبي، حيث تمنح المتسوقين فرصة الفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من شركة بن غاطي للتطوير العقاري، من بينها شقة مكونة من غرفتَي نوم تقدم كجائزة كبرى في السحب الختامي.

ومع مشاركة أبرز مراكز التسوق والعلامات التجارية العالمية في مختلف أنحاء المدينة، تقدم مفاجآت صيف دبي هذا العام برنامجاً متكاملاً يجمع بين العروض التجارية والترفيهية، إلى جانب تخفيضات أسبوعية متخصصة، تشمل الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل، والأثاث، والأزياء والإكسسوارات، في خطوة تُعزّز مكانة دبي إحدى أبرز وجهات التسوق والسياحة العائلية على مستوى العالم، وتمنح الزوار موسماً صيفياً مملوءاً بالتجارب والمكافآت.