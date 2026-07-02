أفلام عالمية على رمال شاطئ تايوان

تحوّل شاطئ فولونغ بمدينة تايبيه الجديدة في تايوان إلى معرض فني مفتوح، مع انطلاق فعاليات مهرجان فولونغ الدولي للنحت على الرمال لعام 2026، الذي جذب أنظار الزوّار من مختلف أنحاء العالم، مقدّماً تجربة بصرية تمزج بين الفن الشعبي والخيال السينمائي، ويضم المهرجان أكثر من 40 منحوتة رملية ضخمة أنجزها 15 فناناً دولياً، في مشهد يحوّل الرمال إلى أعمال فنية نابضة بالتفاصيل والدقة.

وتتنوّع الأعمال المعروضة بين شخصيات خيالية ومشاهد مستوحاة من الثقافة الشعبية العالمية، إذ برزت مجسمات مستوحاة من أفلام عالمية شهيرة مثل «جوراسيك وورلد» و«شريك»، ما أضفى على المهرجان طابعاً ترفيهياً يجمع بين الفن والسينما.

ويعكس المهرجان، الذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الصيفية في تايوان، تطور فن النحت على الرمال من مجرد عروض موسمية بسيطة إلى مشاريع فنية معقدة تستقطب فنانين محترفين من مختلف الدول، وتستقطب آلاف الزوار سنوياً.

كما يوفّر الحدث مساحة تفاعلية للعائلات والزوار، حيث يمكنهم التجول بين المنحوتات العملاقة والتقاط الصور، في أجواء تمزج بين الإبداع الفني والطابع السياحي الساحلي.