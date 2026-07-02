«جبيل للرطب» يطلق نسخته الـ 11

انطلقت بسوق الجبيل في مدينة الشارقة فعاليات «مهرجان سوق الجبيل للرطب بنسخته الـ 11»، الذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، في إطار جهود السوق لدعم المنتج المحلي، وتعزيز الحركة التجارية، وترسيخ مكانته إحدى أبرز الوجهات العائلية والتجارية في إمارة الشارقة.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من أصحاب محال الرطب داخل سوق الجبيل، إلى جانب عدد من المشاركات الخارجية، حيث سيتم عرض تشكيلة متنوعة من أجود أنواع الرطب التي تحظى بإقبال كبير من الزوار خلال الموسم.

ويحظى المهرجان بإقبال كبير من مختلف فئات المجتمع ومحبي الرطب.