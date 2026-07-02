«ببلش هير» تطلق أول منصة تعليمية عالمية لتمكين المرأة في قطاع النشر

أطلقت «ببلش هير»، المبادرة العالمية التي أنشأتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، «استوديو ببلش هير»، أول منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت مخصصة للنساء العاملات في صناعة النشر، التي تستهدف تزويد النساء بالمعارف والمهارات والعلاقات المهنية التي تمكنهن من النجاح في مستقبل صناعة الكتاب.

وجاء إطلاق المنصة استجابة للتحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر، وفي مقدمتها تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار التقني، ونماذج الأعمال الجديدة، واتساع الأسواق العالمية، وهي متغيّرات تفرض متطلبات مهنية جديدة، وترفع سقف المهارات اللازمة لمواكبة تطور القطاع.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة «ببلش هير»: «على مدى سبع سنوات، حرصت (ببلش هير) على الاستماع إلى النساء العاملات في قطاع النشر حول العالم، وأظهرت هذه الحوارات أن احتياجاتهن لا تقتصر على فرص العمل وحدها، بل تمتد إلى اكتساب المعرفة، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء شبكات مهنية تمكنهن من تولي أدوار قيادية، ومن هنا جاءت منصة (استوديو ببلش هير) التعليمية المتخصصة في قطاع النشر، لتجمع بين الخبرات المهنية، والمهارات المستقبلية، وفرص التطور المهني، وعندما تمتلك المرأة الأدوات التي تؤهلها للقيادة، يصبح قطاع النشر بأكمله أكثر قوة وابتكاراً وقدرة على تمثيل المجتمعات التي يخاطبها».

ويُفتح باب التقديم أمام الدفعة الأولى من المنتسبات للمنصة خلال الفترة من الأول من يوليو الجاري حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن ينطلق أول برنامج للمنصة في الخامس من أكتوبر 2026، ويستمر لمدة ثمانية أسابيع عبر الإنترنت، مستضيفاً 20 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، دون أي رسوم، في تجربة تعليمية متخصصة تشرف عليها نخبة من قيادات قطاع النشر، وخبراء الصناعة، والمدربين المتخصصين.

ويتبنى «استوديو ببلش هير» نموذجاً متكاملاً للتطوير المهني يختلف عن برامج التدريب التقليدية، إذ ينطلق من قناعة بأن النجاح في سوق العمل اليوم لا يعتمد على المعرفة التقنية وحدها، بل يتطلب أيضاً امتلاك المهارات القيادية، والقدرة على التواصل، وإدارة الذات، والعمل ضمن فرق، وبناء مسار مهني مستدام بثقة وكفاءة. ولهذا يجمع البرنامج بين المعرفة العملية بصناعة النشر وتنمية المهارات الشخصية والقيادية التي يحتاجها العاملون في القطاع.

ويقدم البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجلسات التفاعلية المباشرة، والنقاشات، والدروس المتخصصة التي يقدمها خبراء القطاع، بما يمنح المشاركات فهماً شاملاً لمشهد صناعة النشر المعاصر. وتشمل محاوره: الاستراتيجية، والأسواق الدولية، وأسس الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتسويق، والقيادة، والتواصل، والصحة النفسية، والتعامل مع وسائل الإعلام، بما يزود المشاركات بالمعرفة التطبيقية والرؤية الاستراتيجية اللازمة للتقدم في مسيرتهن المهنية.

وفي ختام البرنامج، تحصل المشاركات اللاتي يستكملن متطلباته على شهادة إتمام، إضافة إلى عضوية مجانية لمدة عام في باقة «ببلش هير المتقدمة» PublisHer Premium، بما يتيح لهن مواصلة التعلّم، وتوسيع شبكاتهن المهنية، والانضمام إلى مجتمع «ببلش هير» العالمي.

يستهدف «استوديو ببلش هير» النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 18 عاماً فما فوق، ويعملن في قطاع نشر الكتب، مع اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية، ويرحب البرنامج بشكل خاص بالعاملات في دور النشر الصغيرة والمستقلة، والمهنيات في بداية ومنتصف مسيرتهن المهنية، إضافة إلى الراغبات في الانتقال إلى قطاع النشر ممن يمتلكن خبرات ومهارات قابلة للتوظيف في هذا المجال، شريطة استيفاء معايير الأهلية.

آلية التقديم

يتم التقديم عبر نموذج إلكتروني مختصر متاح على الموقع الإلكتروني لـ«ببلش هير»، حيث تتولى لجنة مختصة مراجعة جميع الطلبات واختيار 20 مشاركة للدفعة الأولى من البرنامج، ويمكن للراغبات بالحصول على مزيد من المعلومات والتقدم للاستفادة من برنامج المنصة، زيارة الموقع الإلكتروني: https://womeninpublishing.org/.