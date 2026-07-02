35 ألف ضحية في البحر المتوسط منذ عام 2014

تخطت أعداد الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط عتبة 35 ألفاً، منذ بدء المنظمة الدولية للهجرة في تعدادهم عام 2014.

وتشير منصة برنامج «مهاجرون مفقودون»، الذي يتبع المنظمة، في أحدث إحصاء إلى وفاة وفقدان 35 ألفاً و57 مهاجراً في البحر المتوسط، المصنف من أخطر مسارات الهجرة والعبور في العالم.

وقالت منظمة «إس أو إس ميديتيراني» المستقلة، التي تدير عمليات إنقاذ في البحر، عبر حسابها على موقع «إكس»: «هذا ليس حادثاً عابراً ولا أمراً لا مفر منه، بل نتيجة سياسات متعمدة تحول البحر إلى جدار، ثم إلى مقبرة».

وفقد العدد الأكبر من المهاجرين في طريق وسط البحر المتوسط، الذي يشمل في الغالب القوارب المنطلقة من سواحل ليبيا وتونس نحو الجزر الإيطالية القريبة، حيث بلغ عددهم 26 ألفاً و780 مهاجراً، بينما وصل عددهم إلى 4799 في غرب المتوسط و3300 في شرق المتوسط.