«أبوظبي للغة العربية» يعزّز مهارات أصحاب الهمم

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية ورش العمل التي نظمها لتمكين أصحاب الهمم من اللغة العربية، عبر فنون الأداء التمثيلي والخط العربي، وتشجيع الموهوبين منهم.

وحملت المبادرة عنوان «العربية بذائقة أصحاب الهمم»، وأدارها مدير مركز الفن للجميع، المخرج محمد بكر، بمشاركة نخبة من الطلاب من أصحاب الهمم، وتعاون 10 فنانين في المجالات الفنية المختلفة المتعلقة بالخط والتشكيل والأداء التمثيلي.

وتوزّعت الورش بين أبوظبي والشارقة، وتلقّى المشاركون في ورش «العربية بذائقة أصحاب الهمم» في فرع الأداء التمثيلي، دروساً نظرية، وتدريبات تطبيقية على مهارات الخطابة والإلقاء، والارتجال، والذاكرة الانفعالية، والإيقاع الحركي، والأداء التعبيري، والحركات الإيمائية ولغة الجسد. كما تضمنت الورش تدريبهم على عمل مسرحي قصير، وركّزت ورش الخط العربي على تنمية مهارات المشاركين في أساسيات الخط العربي.

وستشهد الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عرضاً لمنتجات الورش الفنية، إضافة إلى العرض المسرحي بهدف تعزيز مهارات المشاركين من أصحاب الهمم.