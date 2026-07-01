بكتيريا خطيرة تهز الأسواق الأميركية.. سحب مناديل أطفال ملوثة ببكتيريا قاتلة



رفعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مستوى التحذير المتعلق بسحب ملايين العبوات من مناديل الأطفال المباعة في متاجر «تارغت»، إلى الفئة الأولى، وهي أعلى درجات السحب، بعد اكتشاف احتمال تلوثها ببكتيريا خطيرة قد تهدد الحياة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن القرار جاء عقب رصد تلوث المنتجات ببكتيريا تسبب التهابات خطيرة، خاصة لدى حديثي الولادة والرضع والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن استخدام هذه المنتجات الملوثة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية حادة، قد تصل في بعض الحالات إلى تسمم الدم أو الوفاة، ما دفعها إلى تصنيف عملية السحب ضمن الفئة الأكثر خطورة.

وكانت شركة «تارغت» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري سحبًا طوعيًا لمنتجات مناديل الأطفال «Up & Up» الخالية من العطور، إضافة إلى مناديل برائحة الخيار المنعش، بعد تلقي شكاوى من مستهلكين بشأن تغيّر لون المنتجات وظهور أعراض صحية يُشتبه بارتباطها باستخدامها.

وشمل قرار السحب نحو 6.4 مليون عبوة من مناديل الأطفال بأحجام مختلفة، إلى جانب مئات الآلاف من العبوات الأخرى، والتي تم توزيعها في جميع متاجر «تارغت» داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى بيعها عبر الموقع الإلكتروني، مع تواريخ صلاحية تمتد حتى عام 2028.

وبحسب «FDA»، فإن بكتيريا Burkholderia قد تسبب التهابات متفاوتة الشدة، تبدأ من أعراض بسيطة وقد تتطور إلى التهابات رئوية أو عدوى في مجرى الدم، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما أشارت إلى أن بعض أنواع هذه البكتيريا تتميز بمقاومة عالية للمضادات الحيوية، ما يجعل علاج العدوى أكثر تعقيدًا في حال حدوثها.

ودعت السلطات الصحية المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتجات المشمولة بالسحب، وإعادتها إلى المتاجر لاسترداد قيمتها، مؤكدة استمرار التحقيقات مع الشركة المصنعة والشركة الموزعة.