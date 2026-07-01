تشيكيّ شغوف بالأرجنتين يطلي بيته بالأزرق

حتى لو لم تكن تعرف أن مشجع ‌كرة ​القدم التشيكي، ميلوسلاف (كوربي) أوربانيك، مفتون بالمنتخب الأرجنتيني، فربما ستتمكن من تخمين الأمر من المنزل المطلي بالأزرق السماوي والأبيض، لونَي زي الفريق وعلمه، أو من تمثال دييغو مارادونا بالحجم الطبيعي، وربما من جدارية ليونيل ميسي.

ويتميز منزل أوربانيك، منظم ⁠الحفلات الموسيقية، المكون من ثلاثة طوابق في بوكوفكا، على بعد 90 كيلومتراً شرق براج، بوجود شعار الشمس الضخم الذي يتوسط علم الأرجنتين على الحائط.

وتزين جدارية لميسي، بحجم أكبر من الطبيعي، الجانب الخلفي من المنزل، بينما يحرس تمثال الراحل مارادونا الفناء، وتحيط الجدارية بملعب كرة قدم صالح للعب ‌في جميع الأحوال الجوية، وتقع خلف المنزل ‌لافتات تحمل صور نجوم بوكا جونيورز أحد الفِرَق التي ‌لعب لها مارادونا، والذي ‌يتخذ من بوينس آيرس مقراً له.

وقال أوربانيك (51 عاماً): «شاهدت كأس العالم 1978 في ​الأرجنتين مع والدي عندما ‌كنت طفلاً في ​الرابعة من عمري، وأُغرمت ⁠بشعر لاعبي الأرجنتين الطويل مثل (ماريو) كيمبس»، وأضاف: «فازوا بكأس العالم، وكانت تلك بداية شغفي بالأرجنتين وبفريق بوكا جونيورز، وبكل ما يتعلق بكرة ​القدم».

كما ⁠أن شاحنة ⁠أوربانيك مطلية باللونين الأزرق السماوي والأبيض، وتحمل صور مارادونا وهو يرفع كأس العالم، وصور ميسي مع شعار «نثق بميسي»، ولوحة ⁠أرقام مصنوعة خصيصاً مكتوباً عليها «مارادونا».

وأطلق أوربانيك على ابنه الثاني (سبع سنوات) اسم ليونيل، لأنه، كما قال، كان واضحاً منذ سبع سنوات أن «هذا الفتى مميز للغاية».

ويثق أوربانيك بأن الفريق الذي يشجعه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتصار آخر.

وقال: «المنتخب الأرجنتيني مذهل للغاية هذه المرة».

وأضاف: «أثق بنسبة 100% ​بأننا سنفوز مجدداً، وستكون احتفالية رائعة».

وتلتقي الأرجنتين مع الرأس الأخضر في دور الـ32، ​في الثالث من ‌يوليو الجاري.