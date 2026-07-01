موسم حصاد «الثروة البيضاء» في إندونيسيا

في مشهد يعكس استمرار الحِرَف الزراعية التقليدية في إندونيسيا، يواصل مزارعو الملح عمليات الحصاد من الحقول الملحية في منطقة بانغونغريجو، التابعة لمقاطعة باسوروان في إقليم جاوة الشرقية، وتعد هذه الأيام هي الأهم في موسم حصاد ما يعرف بـ«الثروة البيضاء».

وتُعد مناطق إنتاج الملح في جاوة الشرقية من بين أبرز مراكز صناعة الملح في إندونيسيا، حيث يعتمد العديد من السكان المحليين على هذه المهنة كمصدر رئيس للدخل، رغم التحديات المرتبطة بتغيرات الطقس وتقلبات أسعار الإنتاج، وتحافظ هذه الحرفة على حضورها في القرى الساحلية، حيث تجمع بين الخبرة المتوارثة والعمل اليدوي الذي لايزال يشكل جزءاً من الحياة اليومية للمجتمعات الزراعية في المنطقة.