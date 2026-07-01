«الشارقة للفنون» تعلن برنامجها لصيف وخريف 2026

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجها لصيف وخريف 2026، مواصلةً التزامَها بتعزيز التبادل والتعاون مع المجتمع الفني الإقليمي والعالمي، من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعارض والتصوير الفوتوغرافي والعروض الأدائية والسينما والنشر الفني، إلى جانب حضور دولي لمقتنياتها في عدد من المؤسسات الثقافية الشريكة.

وتقام الدورة الـ13 من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة 13» في رواق الفوتوغراف في أغسطس المقبل، ويستمر معرض «سرديّات الفوتوغراف على امتداد سواحل الخليج» ضمن عرضه الدائم في رواق الفوتوغراف، جامعاً 165 صورة فوتوغرافية ووثيقة أرشيفية من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

أما دولياً فيستضيف مركز أرانيا للفنون في غوانغجو معرض «في الحضور والغياب: أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون»، مقدّماً أكثر من 70 عملاً في الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمنسوجات.

وفي دبلن، ينظّم المتحف الإيرلندي للفن الحديث، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، معرضاً يضم مختارات من مقتنيات المؤسسة.

ومع حلول الخريف، تعود مجموعة من البرامج السنوية للمؤسسة، من بينها الدورة الخامسة من «عروض الشارقة»، وتقام الدورة التاسعة من «منصة الشارقة للأفلام»، في 30 أكتوبر المقبل، في سينما سراب المدينة بساحة المريجة وصالات سينما أخرى في الشارقة، ويُختتم البرنامج السنوي بمعرض الكتاب الفني «نقطة لقاء»، الذي تعود دورته التاسعة إلى بيت عبيد الشامسي في الشارقة من 11 إلى 13 ديسمبر.

وكانت المؤسسة استهلّت برنامجها الصيفي بعدد من المبادرات والفعاليات، من بينها إطلاق «راديو الشارقة للفنون»، كما أطلقت «نادي سينما الأحد» في رواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ، الذي يقدم عروضاً أسبوعية حتى 30 أغسطس، فيما يستمر معرض «ليلى ماجد وإنعام ظفر: تدابير الجسد» في الرواق (6) بساحة المريجة حتى 20 سبتمبر المقبل، من خلال أعمال تتأمل في المادية والصور.