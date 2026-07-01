رفع الأثقال يقلل مخاطر أمراض القلب عند النساء

ربما تكون تمارين «الأيروبكس» أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يفكر أي شخص في طرق الوقاية من أمراض القلب بشكل عام، لكن دراسة أميركية جديدة أثبتت أن رفع الأثقال أيضاً يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، خصوصاً بالنسبة للنساء.

وتابع فريق بحثي حالة أكثر من 117 ألف امرأة، في إطار دراسة صحية طويلة المدى، وفي إطار الدراسة قام الباحثون بقياس الأنشطة البدنية، بما فيها معدلات تمارين القوة وأنماط الحياة الخاملة للمتطوعات على مدار زهاء 15 عاماً.

وأكد الباحثون أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية تتراجع بنسبة 44%، واحتمالات الإصابة بأمراض القلب بشكل عام تتراجع بنسبة 20% بالنسبة للنساء اللاتي يمارسن تدريبات رفع الأثقال لمدة ساعتين أسبوعياً، وأنه كلما زادت فترة التمرين تتراجع احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة أعلى، وتبين أيضاً أن كل ساعة إضافية من تمارين القوة أسبوعياً تقلل مخاطر الإصابة بنوبات القلب بنسبة 14%.

وأشار الباحثون إلى أن تمارين القوة ورفع الأثقال تعد من الرياضة التي يتم التشجيع عليها منذ فترة طويلة، وأن هذه الدراسة تعطي «أدلة قوية» لتأكيد صحة هذه التوصية.