«انشر» يواصل رحلة دعم الناشرين الجدد

أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التسجيل في مسار «إطلاق» ضمن برنامجه التدريبي لعام 2026، وذلك ابتداءً من الأول من يوليو الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الناشرين الطامحين إلى تأسيس مشاريع نشر جديدة والانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص يواكب متطلبات القطاع.

ودعا صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» الراغبين في تأسيس مشاريع نشر جديدة، والاستفادة من البرنامج، إلى التقديم قبل انتهاء فترة التسجيل، للاستفادة من فرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي متخصص، يزوّد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريع نشر مستدامة وقادرة على النمو.

ويستهدف مسار «إطلاق» إعداد المشاركين لإطلاق مشاريع نشر قادرة على الاستمرار والنمو من خلال تدريب عملي يركز على أساسيات تأسيس دور النشر، وإدارة المحتوى، وفهم الحقوق، وبناء الهوية المؤسسية، وتطوير الخطط التشغيلية والتسويقية، كما يتيح المسار للمشاركين التعرف إلى بيئة النشر في الشارقة، والاستفادة من الفرص التي توفرها مؤسسات القطاع لدعم دخولهم إلى السوق بخطوات واضحة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «أكد الموسم الأول من مسار (إطلاق) أن الاستثمار في تأهيل الناشرين الجدد يفتح المجال أمام مشاريع أكثر جاهزية وقدرة على دخول السوق، ويعزز فرص بناء شركات نشر تمتلك مقومات الاستمرار والتطور، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ صناعة نشر قوية تستند إلى المعرفة والكفاءات المهنية، وتسهم في دعم الحراك الثقافي والاقتصادي على المدى الطويل».

وأضاف العامري: «تبنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، رؤية تقوم على أن ازدهار صناعة النشر يرتبط بقدرتها على استقطاب مواهب جديدة وتجديد قاعدة العاملين فيها باستمرار. ومن هذا المنطلق يعود (انشر) لتوفير مسارات تدعم دخول خبرات جديدة إلى القطاع، وتساعد على بناء منظومة أكثر تنوعاً وقدرة على النمو، بما يرسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الكتاب».

وأشارت مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، إيمان بن شيبة، إلى أن مسار إطلاق في صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» يدعم الناشر في بداية رحلته، ويزوده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز مسيرته، مؤكدة أن المرحلة الأولى في تأسيس دار نشر تستلزم دراسة اختيارات المحتوى وحسابات السوق، وفهم احتياجات القارئ وترسيخ العلاقات المهنية.

أحمد بن ركاض العامري:

. الموسم الأول من مسار «إطلاق» أكد أن الاستثمار في تأهيل الناشرين الجدد يفتح المجال أمام مشاريع أكثر جاهزية وقدرة على دخول السوق.

إيمان بن شيبة:

. المرحلة الأولى في تأسيس دار نشر تستلزم دراسة اختيارات المحتوى وحسابات السوق، وفهم احتياجات القارئ وترسيخ العلاقات المهنية.