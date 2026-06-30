تدهور الحالة الصحية للفنان فضل شكر والمحكمة العسكرية تؤجل محاكمته

قررت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده، إلى الخامس من أغسطس المقبل، وذلك على خلفية تدهور حالته الصحية وتعذر نقله من مكان توقيفه إلى مقر المحكمة.

وبحسب صحف محلية جاء قرار المحكمة، التي ترأسها العميد وسيم فياض، استناداً إلى تقرير يفيد بعدم إمكانية إحضار شاكر إلى الجلسة بسبب وضعه الصحي، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ويأتي هذا التطور في ظل متابعة قضائية مستمرة للقضايا المنسوبة إلى الفنان اللبناني، والتي لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العسكرية الدائمة، في وقت تتجه فيه الإجراءات القانونية إلى مراحلها المتقدمة.

وتشير معطيات إعلامية لبنانية إلى أن الحالة الصحية لفضل شاكر شهدت تراجعاً خلال فترة توقيفه، نتيجة مضاعفات مرض السكري الذي انعكس على حدة الإبصار لديه، إضافة إلى مشاكل في القلب، ما استدعى متابعة طبية مستمرة داخل مكان احتجازه.

وكان محمد فضل شاكر، نجل الفنان، قد أكد في تصريحات سابقة أن صحة والده ليست مستقرة، داعياً إلى مراعاة وضعه الإنساني، ومشيراً إلى أن العائلة تأمل في تطورات إيجابية مع اقتراب المسار القضائي من نهاياته، على حد تعبيره.

ويُذكر أن فضل شاكر سلّم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني قبل نحو تسعة أشهر، بعد سنوات من الجدل القانوني والإعلامي حول قضاياه، ليخضع منذ ذلك الحين لإجراءات قضائية أمام المحكمة العسكرية.

ويحظى ملف الفنان اللبناني بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، نظراً لشهرته الفنية من جهة، وتعقيدات ملفه القضائي من جهة أخرى، في ظل ترقب لما ستؤول إليه جلسات المحاكمة المقبلة المقررة في أغسطس.