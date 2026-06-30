الصحة العالمية: موجة الحر في أوروبا بمثابة بروفة والقادم أسوأ

قال المدير الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه اليوم الثلاثاء إن موجة الحر الأحدث التي ضربت أوروبا هي مجرد "بروفة "، والقادم أسوأ.

وتوقع هانز كلوجه في بيان أن "الصيف في السنوات القادمة سيكون أكثر قسوة". وحذر من أن أوروبا ترتفع درجة حرارتها بأكثر من ضعف المعدل العالمي، وقال إن موجات الحر لم تعد أحداثا تحدث لمرة واحدة، بل هي أزمات متكررة تزداد تواترا وقوة وتستمر لفترات أطول.

وقال كلوجه: "كل صيف نفشل فيه في الاستعداد لها هو صيف ندفع ثمنه من الأرواح".

وأشار إلى أنه في فرنسا، ارتفعت مكالمات الطوارئ الطبية بنسبة تصل إلى 50% في بعض المدن، وأن خدمة الإسعاف في لندن شهدت أعلى عدد من مكالمات الطوارئ المهددة للحياة على الإطلاق في يوم واحد.

وقد قدر نظام مراقبة الوفيات في إسبانيا بالفعل حدوث أكثر من 300 حالة وفاة زائدة مرتبطة بالحرارة في غضون أيام قليلة فقط. وسجلت إيطاليا خمس حالات وفاة خلال 24 ساعة.

ودعا كلوجه إلى بذل المزيد من الجهود، حيث قال: "أكثر من نصف الدول الأوروبية ليس لديها حتى الآن خطة عمل شاملة للصحة والحرارة. وهذا الأمر بحاجة إلى التغيير".