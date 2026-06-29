قراصنة يستغلون ترقب إطلاق "GTA 6" لسرقة الأموال والبيانات

حذر خبراء في الأمن السيبراني من حملات احتيال إلكترونية واسعة تستغل شغف اللاعبين بانتظار إطلاق لعبة "GTA 6"، بهدف سرقة أموالهم وبياناتهم الشخصية. وأوضح تقرير لشركتي "Malwarebytes" و"NordVPN" أن قراصنة يوظفون الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع مزيفة تطابق الهوية البصرية لشركة "Rockstar"، بهدف إيهام الضحايا ببيع "مفاتيح تجريبية" ووصول مبكر للعبة مقابل عملات مشفرة.

كما تخدع هذه المواقع المستخدمين لتحميل برمجيات خبيثة تتيح اختراق أجهزتهم وسرقة بياناتهم لبيعها لاحقاً في "دارك ويب".

ودعا الخبراء إلى تجاهل أي عروض غير رسمية، خصوصاً تلك التي تروج لنسخ الحواسيب وأجهزة "أندرويد" غير المعلن عنها رسمياً حتى الآن، محذرين من إدخال أي معلومات مالية أو شخصية في روابط مجهولة.